محافظات

محافظ الغربية يفي بوعده لسيدة مسنة بالمحلة.. ويوفر لها احتياجاتها

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

في استجابة إنسانية سريعة تعكس نهج محافظة الغربية القائم على القرب من المواطن وترجمة الوعود إلى أفعال، أوفى اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بوعده لسيدة مسنة التقاها خلال جولته الميدانية بمنطقة المعهد الديني بمدينة المحلة الكبرى، حيث كانت قد عرضت عليه ظروفها المعيشية الصعبة وطلبت توفير سرير ومرتبة وبطانية ولحاف وبوتاجاز، ليؤكد المحافظ حينها أنه لن يترك أي مواطن يواجه احتياجه بمفرده.

توجيهات محافظ الغربية 

وعلى الفور، وجّه محافظ الغربية الجهات المختصة  بسرعة فحص الحالة وتوفير جميع الاحتياجات التي طلبتها السيدة كاملة دون تأخير، حيث جرى تسليمها السرير والمرتبة والبطاطين واللحاف والبوتاجاز في منزلها، في خطوة تؤكد أن الجولات الميدانية ليست للمتابعة فقط، وإنما للاستماع المباشر والتدخل السريع لحل مشكلات المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه الاستجابة تأتي انطلاقًا من مسؤولية المحافظة تجاه أبنائها، مشددًا على أن كبار السن لهم أولوية خاصة، وأن تلبية احتياجاتهم واجب إنساني قبل أن يكون إداريًا، قائلًا: «أنا حريص إن كل مواطن يحس إن الدولة جنبه، ووعدنا لازم يتنفذ، خصوصًا لما يكون الأمر متعلق بإنسانة بسيطة محتاجة دعم حقيقي وسريع». وأضاف أن المحافظة تعمل بشكل مستمر على رصد الحالات الإنسانية خلال الجولات الميدانية والتعامل معها فورًا.

جبر الخواطر 

وأوضح محافظ الغربية أن ما حدث يعكس فلسفة العمل داخل المحافظة، والتي تقوم على وضع الإنسان في صدارة الأولويات، والتعامل مع احتياجات المواطنين بجدية واحترام، مؤكدًا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا بالغًا بالحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم لكل من يحتاجه.

دعم الأسر والعائلات 

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على استمرار جولاته الميدانية بمختلف مدن ومراكز المحافظة، للاستماع المباشر للمواطنين والتفاعل مع مشكلاتهم على أرض الواقع، مشددًا على أن ثقة المواطن في المسؤول لا تُبنى بالكلام، وإنما بالفعل والاستجابة الصادقة التي يشعر بها الناس في حياتهم اليومية.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات تحسين خدمات رفع كفاءة جبر الخواطر سيدة

