إحالة محفظ للقرآن بتهمه التعدي على صغيرة وهتك عرضها إلى المحاكمة بالمحلة

أصدر المستشار محمد صلاح الفقي المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز المحلة بإحالة محفظ للقرآن الكريم في نهاية العقد الرابع من عمره إلى المحاكمة الجنائية العاجلة بتهمه التعدي علي صغيره وهتك عرضها باحدي القري بنطاق دائرة مركز المحلة.

تفاصيل الواقعة



كما وجهت النيابة العامة بإخطار المتهم "م.ن"39 سنة بقرار الإحالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده فضلا عن استدعاء شهود العيان والطبية الشرعية خلال جلسات محاكمة في الفترة المقبلة .

تحرك أمني عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة التعدي جنسيا علي صغيرة لم يتجاوز عمرها 8 سنوات من جهه محفظ القران الكريم أثناء تواجدها بمنزل أسرتها بنطاق أحدي قري مركز المحلة .

ضبط المتهم



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



وبنقنين الإجراءات الأمنية وبأعداد الاكمنه الثابته والمتحركة تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المحلة برئاسة الرائد محمد عمارة وقوات من الشرطة السرية والنظامية من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته أنكر ارتكابه الواقعة .



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .