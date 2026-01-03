قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
توك شو

القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال حسين مشيك، مراسل «القاهرة الإخبارية» من موسكو، إن روسيا كانت من أوائل الدول التي أصدرت موقفًا رسميًا تجاه ما يحدث في فنزويلا.

وأوضح مشيك، أن هذا الموقف كان متوقعًا في ظل وجود وثيقة استراتيجية موقعة بين موسكو وكاراكاس، إلى جانب مصالح روسية كبيرة مع فنزويلا، تنعكس في بنود التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار «مشيك» إلى أن سلسلة من التصريحات الروسية صدرت خلال الساعات الماضية، كان آخرها بيان للخارجية الروسية أكدت فيه أن «الهجمات الأمريكية على فنزويلا لا أساس لها من الصحة»، وأن الأسباب المعلنة لهذه الهجمات «غير مبررة»، معربة عن قلقها من تطورات الأوضاع على الساحة الفنزويلية.

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية» أن موسكو دعمت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لمناقشة تطورات الأزمة في فنزويلا، كما أعربت عن استعدادها للعب دور الوساطة بين الأطراف المتحاربة داخل البلاد، مع التأكيد على ضرورة أن يقرر الشعب الفنزويلي مصيره دون أي تدخل خارجي.

ولفت حسين مشيك، إلى أن مجلس الدوما الروسي، عبر رئيس لجنة العلاقات الدولية ليونيد سلوتسكي، مؤكدا أن الهجمات الأمريكية تستهدف تغيير أنظمة لا تتوافق مع المصالح الأمريكية.

واعتبر أن الضربات على فنزويلا تحمل رسائل غير مباشرة إلى كل من روسيا والصين، مع تحذيرات من أن الدولة التالية قد تكون كوبا، في ظل الخلفية التاريخية المرتبطة بالأزمة الصاروخية بين واشنطن وموسكو.

سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

اجازة

إجازة رسمية لموظفي الحكومة الأربعاء المقبل ..وهؤلاء محرومون بأمر القانون

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها بحفل زفافها

في أجواء عائلية راقية.. علي جمعة يصطحب ابنة جيهان زكي إلى عريسها | صور

سعر الدولار

أعلى سعر دولار صباح اليوم السبت 3-1-2026

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية والقنوات الناقلة

الذهب

سعر الذهب اليوم 3-1-2026

صورة ارشيفية

ارتفاع مرتقب في أسعار الطماطم حتى رمضان.. نقيب الفلاحين يحذر

أمراض تزيد حدتها في فصل الشتاء

تحذير شتوي.. 10 أمراض قلبية تزداد حدتها في البرد

الكذب

مش هيتضحك عليك .. 10 علامات تكشف الكذب أثناء الحديث

الجرجير

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

اكتشاف علاقة بين أدوية الكوليسترول والأورام

كيف تؤثر أدوية الكوليسترول على الأورام

أدوية لا ينبغي تناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

أدوية لا يُنصح بتناولها مع العصائر المحلاة بالسكر

تموين الشرقية يضبط 29 طن مواد غذائية مجهولة و1000 لتر زيت سيارات

تموين الشرقية

بطارية الأحلام.. ابتكار ثوري في بطاريات السيارات الكهربائية

بطاريات السيارات الكهربائية

فريدة سيف النصر

عملت تحاليل كتير ومظهرتش حاجة.. فريدة سيف النصر تكشف عن تعرضها للسحر

أحمد السقا

وداعًا للسوشيال ميديا.. قرار مفاجئ من الفنان أحمد السقا

هادية حسني

هادية حسني: شعرت أنني من حصدت الميدالية في بطولة العالم للريشة الهوائية|فيديو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

