حوادث

حريق في مطعم ماكولات شهير بالمحلة.. صور

اندلاع حريق هائل بمطعم ماكولات بالمحلة
اندلاع حريق هائل بمطعم ماكولات بالمحلة
الغربية أحمد علي

تمكنت قوات الحماية المدنية بالغربية منذ قليل من إخماد نيران حريق هائل اندلعت نيرانه بمدخنة مطعم ماكولات شهير بعمارات الأوقاف بشارع البحر إثر ماس كهربائي مفاجىء بمدينة المحلة بعدما تم الدفع بسيارتين مطافىء وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق 


تعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول واقعة اشتعال النيران في مدخنه مطعم ماكولات شهير بعمارات الأوقاف بنطاق دائرة القسم.

تحرك عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.


كما تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومة بسيارتين مطافىء لإخماد نيران حريق قبل امتداده للمنازل المجاورة دون وقوع إصابات وخسائر بشرية.

إخماد الحريق 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية دعم الأسر والعائلات حريق يلتهم مطعم ماكولات المحلة ماس كهربائي

