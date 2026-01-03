اليوم.. رابع جولات دوري السوبر لكرة السلة للسيدات

تنطلق اليوم، السبت، منافسات الجولة الرابعة من الدور التمهيدي لبطولة دوري السوبر لكرة السلة للسيدات لموسم 2025–2026.

ومن المقرر أن تقام اليوم 4 مباريات ضمن منافسات مجموعة الصراع على اللقب، حيث يلتقي الأهلي نظيره هليوبوليس، ويواجه الجزيرة فريق مصر للتأمين، فيما يلعب سموحة مع الصيد، ويلاقي سبورتنج الوافد الجديد "نيو جيزة".

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري سيدات السلة بنظام الذهاب والإياب، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدوري الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، وسبورتنج، والجزيرة، وهليوبوليس، والصيد، ونيوجيزة، وسموحة، ومصر للتأمين.

وتُذاع مباريات دوري سيدات السلة مباشرةً عبر قناة اتحاد السلة على يوتيوب.