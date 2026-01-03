قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ستارمر: أعتزم التحدث مع الرئيس ترامب والحلفاء بشأن ما حدث في فنزويلا
توترات واشنطن وكاراكاس تدعم الذهب رغم خسائر أسبوعية عالمية
كولومبيا: واشنطن لم تُخطرنا مسبقا بعمليتها في فنزويلا ونعزز وجودنا الحدودي
قبل مواجهة الفراعنة.. كل ما تريد معرفته عن منتخب بنين
رئيس الوزراء يتفقد محطة رفع صرف صحي الرياينة بمركز أرمنت بالأقصر
خريطة الاصابات فى الأهلي .. أزمة كبرى قبل موقعة أفريقيا .. ومفاجأة غير سارة بسبب مدافع الفريق
سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 3 يناير 2026
القاهرة الإخبارية: روسيا من أوائل الدول التي أعلنت موقفًا من تطورات فنزويلا
المدعي العام الفنزويلي يطالب بإثبات أن الرئيس مادورو وزوجته على قيد الحياة
المرشد الإيراني ينتقد تهديد ترامب بالتدخل لمساعدة المتظاهرين إذا تعرضوا لإطلاق النار
بعد عملية الاعتقال.. وزيرة العدل الأمريكية تكشف مصير مادورو وزوجته
بوندي: مادورو سيواجه الغضب الكامل للعدالة الأمريكية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
يواصل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سباقه مع الزمن لتجهيز اللاعبين المصابين قبل المواجهة المرتقبة أمام يانج أفريكانز التنزاني المقرر إقامتها يوم 23 يناير الجاري على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا في مباراة تمثل محطة مهمة في مشوار الفريق القاري.

ويستأنف الأهلي تدريباته غدا الأحد عقب حصول اللاعبين على راحة سلبية استمرت خمسة أيام مستغلًا توقف المسابقات المحلية خاصة مع تأجيل انطلاق أولى مباريات الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر إلى يوم 10 يناير.

أزمة إصابات تقلق الجهاز الفني

وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق يعاني من أزمة حقيقية بسبب كثرة الإصابات وتفاوت فترات التعافي بين اللاعبين في توقيت حساس من الموسم خصوصًا مع وجود اتجاه داخل النادي لتسويق بعض الأسماء خلال فترة الانتقالات الشتوية سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

وأكد المصدر أن الجهاز الطبي يواجه ضغطًا كبيرًا لتسريع عودة المصابين دون المجازفة بسلامتهم في ظل الحاجة إلى تدعيم صفوف الفريق قبل مواجهة يانغ أفريكانز.

كريم فؤاد يقترب من العودة

وأوضح المصدر أن كريم فؤاد الظهير الأيسر للفريق دخل المرحلة قبل الأخيرة من برنامجه التأهيلي والعلاجي للتعافي من إصابة جزع في الرباط الداخلي للركبة اليمنى. ومن المنتظر أن يحتاج اللاعب إلى نحو أسبوعين قبل العودة للتدريبات الجماعية حال سارت الأمور وفق البرنامج الموضوع.

بن شرقي يواصل التأهيل في القاهرة

وأشار المصدر إلى أن المغربي أشرف بن شرقي عاد إلى القاهرة منذ خمسة أيام ويستعد لاستكمال برنامجه التأهيلي فور عودة الفريق للتدريبات. ويحتاج اللاعب إلى قرابة أسبوعين إضافيين قبل الظهور تدريجيًا في المران الجماعي بعد تعرضه لمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي والجيش الملكي بالرباط في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

داري وأفشة تحت المتابعة الطبية

وفي السياق ذاته يعاني المغربي أشرف داري مدافع الفريق من جزع في كاحل القدم إلى جانب آلام في الكاحل الآخر وهو ما يستدعي استمرار البرنامج العلاجي لمدة قد تصل إلى أسبوعين قبل العودة للتدريبات الجماعية.

أما محمد مجدي أفشة لاعب الوسط فيخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي ويقترب من الجاهزية الكاملة في انتظار قرار الجهاز الفني والطبي بشأن مشاركته في المباريات المقبلة.

عبد القادر يعود.. والعش مفاجأة غير سارة

وأكد المصدر أن أحمد عبد القادر جناح الفريق تعافى من الإصابة وشارك بشكل تدريجي في التدريبات الجماعية التي أُقيمت على ملاعب قطاع الناشئين بمدينة نصر تمهيدًا لعودته الكاملة مع الفريق الأول.

وفي مفاجأة غير سارة كشف المصدر أن مصطفى العش مدافع الأهلي شعر بآلام خلال مباراة المصرية للاتصالات في دور الـ32 من بطولة كأس مصر لكنه استكمل اللقاء. وبعد خضوعه لفحوصات طبية وأشعة تبين إصابته بشد قوي في العضلة الأمامية ما يستدعي غيابه لفترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

سباق مع الوقت قبل موقعة أفريقيا

وتضع هذه الإصابات الجهاز الفني للأهلي أمام تحدٍ كبير قبل مواجهة يانج أفريكانز في ظل أهمية المباراة ورغبة الفريق في استعادة توازنه القاري وسط آمال بتجهيز أكبر عدد ممكن من اللاعبين خلال الأيام المقبلة.

