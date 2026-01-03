الحملة بدأت.. شوبير يوجه رسالة بشأن سيد عبد الحفيظ وياسين منصور

علق الإعلامي أحمد شوبير، على هجوم البعض على أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكتب شوبير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "‏هي الحملة بدأت من بدرى ليه كده علي ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ".

في الوقت نفسه نفى الإعلامي احمد شوبير صحة ما تردد خلال الساعات الماضية بشأن تفكير ياسين منصور، نائب رئيس النادي الأهلي، في الاستقالة من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.

وأوضح شوبير، خلال تصريحاته في برنامجه الناظر، ردًا على تلك الأنباء، أن ما يتم تداوله غير صحيح تمامًا، مؤكدًا أن ياسين منصور يوجد داخل النادي الأهلي عن حب واقتناع كامل، ولم يتم رصد أي خلافات أو أزمات داخل مجلس الإدارة.

وشدد شوبير على أن الخبر المتداول لا أساس له من الصحة على الإطلاق، داعيًا إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف استقرار النادي ومجلس إدارته.

وانتشرت تقارير إعلامية خلال الساعات الأخيرة تزعم أن ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي ورجل الأعمال يدرس تقديم استقالته من منصبه داخل مجلس الإدارة.

وأوضحت التقارير أن تفكير ياسين منصور في الرحيل يعود إلى شعوره بعدم وجود صلاحيات حقيقية تمكنه من أداء دوره داخل المجلس بالشكل المطلوب.