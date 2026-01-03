حمزة الجمل يكشف كواليس اقترابه من الأهلي ومحطات بارزة في مسيرته

أكد حمزة الجمل أن النادي الأهلي يُعد واحدًا من أكبر الأندية في تاريخ الكرة المصرية والإفريقية، مشيرًا إلى أنه كان قريبًا للغاية من ارتداء القميص الأحمر في فترة مهمة من مسيرته الكروية.

وأوضح الجمل أن المفاوضات كانت جادة، وأن فكرة اللعب للأهلي كانت تمثل له تحديًا كبيرًا وحلمًا مشروعًا لأي لاعب في ذلك الوقت.

دعم مبكر من كابتن أحمد شوبير

وتحدث الجمل عن الدور الكبير الذي لعبه كابتن أحمد شوبير في بداية مشواره، مؤكدًا أنه كان من أكثر الشخصيات التي دعمته وآمنت بقدراته منذ خطواته الأولى. وأشاد الجمل بمساندة شوبير المعنوية، التي كان لها أثر إيجابي في منحه الثقة والدافع للاستمرار والتطور داخل المستطيل الأخضر



تجربة احترافية ناجحة مع بني ياس

وأشار حمزة الجمل إلى أن تجربته الاحترافية مع نادي بني ياس الإماراتي كانت من المحطات المميزة في مسيرته، حيث قدم خلالها مشاركات قوية ونجح في ترك بصمة واضحة مع الفريق. وأضاف أن الاحتراف ساهم في صقل خبراته الفنية وزيادة نضجه الكروي، خاصة في ظل الاحتكاك بمدارس كروية مختلفة.



حديث لا يُنسى مع صالح سليم

وكشف الجمل عن كواليس حوار جمعه بالأسطورة صالح سليم، رئيس النادي الأهلي الأسبق، حيث سأله بشكل مباشر: “تحب تكمل في الأهلي ولا ترجع للإسماعيلي؟”. وأوضح أن هذا السؤال كان نقطة فاصلة في مسيرته، خاصة مع ارتباطه الكبير بنادي الإسماعيلي وجماهيره.





احترام الرغبة وعودة للدراويش

واختتم حمزة الجمل حديثه بالتأكيد على أن توقيعه للأهلي تسبب في بعض الأزمات داخل الإسماعيلي، إلا أن صالح سليم احترم رغبته في العودة للدراويش، ولم يمانع في التنازل عن عقده لصالح الإسماعيلي، في موقف يعكس قيم الكبار واحترام رغبة اللاعب قبل أي اعتبارات أخرى



