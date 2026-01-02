قمة الإثارة.. التعادل 2-2 يحسم الشوط الأول لمواجهة النصر وأهلي جدة بدوري روشن

انتهت أحداث الشوط الاول من مواجهة النصر وأهلي جدة بالتعادل الإيجابي 2-2، في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وافتتح أهلي جدة التسجيل عن طريق إيفان توني في الدقيقة 7، وعاد اللاعب ذاته وضاعف النتيجة في الدقيقة 20، بينما سجل هدفي النصر عبد الإله العمري في الدقيقتين 31 و44 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن فريق النصر ونظيره أهلي جدة، تشكيليهما للمباراة، في المباراة التي تجمعهما في قمة الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

تشكيل الأهلي أمام النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى: عبد الرحمن الصائبي

خط الدفاع: علي مجرشي، ميريح ديميرال، محمد سليمان بكر، زكريا هوساوي.

خط الوسط: زياد الجهني، ماتيوس، فالنتين أتانجانا.

خط الهجوم: فراس البريكان، إيفان توني، ويندرسون جالينو.

تشكيل النصر أمام الأهلي في الدوري السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالإله العمري، إينييغو مارتينيز، سعد الناصر.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، جواو فيليكس، أنجيلو.

خط الهجوم: كنجسلي كومان، كريستيانو رونالدو، ويسلي.