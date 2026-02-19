الاتفاق يتقدم على الفتح 3-2 بدوري روشن

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الاتفاق والفتح بتقدم الاتفاق بنتيجة 3-2، فى المباراة التى تجمعهما على ملعب إيجو بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ 23 فى الدوري السعودي.

وسجل أهداف الاتفاق كل من خالد الغنام في الدقيقة 18، وفرناندو باتشيكو في الدقيقة 23 هدف في مرماه، وجورجينيو فينالدوم في الدقيقة 36، بينما سجل هدفي الفتح كل من مراد باتنا في الدقيقة 44، وسفيان بن دبكة في الدقيقة 45+4.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي الاتفاق والفتح السعوديان التشكيل الرسمي لمواجهتهما فى المباراة التى تجمعهما على ملعب إيجو بالدمام ضمن منافسات الجولة الـ 23 فى الدوري السعودي.

الاتفاق ضد الفتح

تواجد المصرى أحمد حسن كوكا فى التشكيل الرسمى لفريق الاتفاق ضد الفتح

وجاء تشكيل الاتفاق كالتالي:

بينما جاء تشكيل الفتح كالتالي:

ويحتل الاتفاق المركز السابع يرصيد 35 نقطة، جمعها من عشرة انتصارات وخمس تعادلات مقابل الخسارة في ست مباريات، في حين يحتل الفتح المركز العاشر برصيد 24 نقطة، جمعها من ستة انتصارات ومثلها تعادلات، فيما خسر تسع مباريات.

وبعد فوزين متتالين، خسر الاتفاق مباراته الماضية أمام الهلال ويتطلع اليوم إلى استعادة نغمة الانتصارات سريعاً والتقدم خطوة في سلم الترتيب.

أما الفتح، فلم يحقق أي فوز في آخر سبع مباريات، تعادل خلالها في أربع وخسر ثلاث، كانت الأخيرة أمام النصر في الجولة السابقة، ويطمح الليلة في إيقاف النزيف النقطي والعودة بالعلامة الكاملة.

وتميل الكفة تاريخياً لمصلحة الفتح، حيث التقى الفريقين في دوري المحترفين، 29 مرة، فاز الفتح في 13 مباراة، وفاز الاتفاق في 8 مباريات، وحضر التعادل في 8 مباريات أخرى، وسجل هجوم الفتح 42 هدفاً، بينما سجل هجوم الاتفاق 25 هدفًا.