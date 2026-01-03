قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

حمزة الجمل: جمهور الإسماعيلي ساندني.. وبقاء الدراويش بالممتاز لحظة لا تُنسى

رباب الهواري

أكد حمزة الجمل، المدير الفني السابق للنادي الإسماعيلي، أن جمهور الدراويش لعب دورًا محوريًا في دعمه خلال فترة قيادته للفريق، مشيرًا إلى أن المساندة الجماهيرية كانت عاملًا فارقًا في تجاوز أصعب الظروف. 

وقال الجمل إن وقفة الجماهير خلف الجهاز الفني واللاعبين منحت الفريق دفعة معنوية كبيرة في وقت كان فيه النادي يواجه شبح الهبوط.

شبح الهبوط «كارثة» واجهها النادي

ووصف الجمل مرحلة تهديد الهبوط بأنها «كارثة» حقيقية مرّ بها الإسماعيلي، موضحًا أنه تحمل المسؤولية مرتين في ظروف بالغة الصعوبة لإنقاذ الفريق من الهبوط، وتمكن في المرتين من تحقيق الهدف وضمان الاستمرار في الدوري الممتاز.


 

الاستغناء بعد ضمان البقاء

وتطرق الجمل إلى قرار مجلس إدارة يحيى الكومي بالاستغناء عنه عقب ضمان البقاء في الدوري، مؤكدًا أنه احترم القرار وتعامل معه باحترافية، خاصة وأن المهمة التي كُلّف بها قد أُنجزت بنجاح.

لا خلافات داخل البيت الإسماعيلاوي

ونفى الجمل وجود أي خلاف مع حسني عبد ربه، مشددًا على أن كل شخص داخل النادي كان يعلم دوره جيدًا، وأن العمل تم بروح الفريق الواحد بعيدًا عن أي صراعات.

دموع فرح ووفاء دائم

وكشف الجمل عن بكائه فرحًا بعد تأكد بقاء الإسماعيلي في الدوري الممتاز، معتبرًا تلك اللحظة من أكثر اللحظات تأثيرًا في مسيرته. وأكد أنه ليس محسوبًا على أي طرف داخل النادي، وأنه تحت أمر الإسماعيلي في أي وقت يحتاجه.

إشادة برمز الدراويش

واختتم الجمل تصريحاته بتوجيه الشكر لعلي أبو جريشة، مؤكدًا أنه صاحب فضل كبير عليه وأحد رموز النادي التاريخية التي يعتز بها كل إسماعيلاوي


 

الإسماعيلي أخبار الرياضة دورى نايل حمزة الجمل

