مودرن سبورت يحيى ذكرى إيهاب جلال قبل لقاء الإسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي لمواجهة مودرن سبورت، اليوم الخميس ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

واعاد فريق مودرن سبورت عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تذكير الجماهير بالراحل إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي السابق قبل اللقاء المرتقب الليلة.

وكتب مودرن سبورت رفقة صورة إيهاب جلال : تمضي الأيام وتبقى الذكريات

تدريبات الإسماعيلي

وشهدت تدريبات الدراويش تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني على الجوانب البدنية والتكتيكية، مع تصحيح الأخطاء التي ظهرت في المباريات السابقة، إلى جانب تنفيذ عدد من الجمل الفنية والخططية .

يحتل فريق الإسماعيلي المركز الخامس في جدول كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط بينما يتواجد مودرن سبورت في المركز السادس بنقطة واحدة