الإسماعيلي يتقدم بثلاثية نظيفة على شباب بيراميدز في الشوط الأول بكأس عاصمة مصر

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة الإسماعيلي وشباب بيراميدز بتقدم الدراويش بنتيجة 3-0، في المباراة المقامة على استاد السلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

سجل أهداف الإسماعيلي كل من عبد الكريم مصطفى في الدقيقة 5، وسجل نادر فرج الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 38 و40 من انطلاق المباراة.

تشكيل الفريقين

أعلن فريق الإسماعيلي ونظيره بيراميدز تشكيليهما للمباراة التي انطلقت في الثامنة من مساء اليوم الخميس على استاد السلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

تشكيل بيراميدز أمام الإسماعيلي في كأس عاصمة مصر

حراسة المرمى: زياد هيثم.

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف سحاري - أدهم نبيل.

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - يوسف شرقية - زياد شاكر - علي حمودة.

خط الهجوم: زياد نواوي.

ويتواجد على دكة البدلاء: زياد برازيلي - مروان عصام - أحمد شد - أحمد فكري - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يوسف ميشو - يحيى محمد.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي:

حراسة المرمي: أحمد عادل عبد المنعم

خط الدفاع:

عبد الكريم مصطفى - محمد نصر - عبد الله محمد - إبراهيم النجعاوي

خط الوسط: مروان حمدي - عبد الرحمن كتكوت - محمد حسن

خط الهجوم:

خالد النبريصي - إيرك تراوري - نادر فرج

البدلاء:

عبد الرحمن محروس - حسن منصور - عمر القط - محمد سمير - محمود أوتاكا - عبد الله حسن - محمد وجدي - حسن صابر - أنور عبد السلام.