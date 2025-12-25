تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة

أعلن الجهاز الفني لفريق الشباب بنادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في إطار مواجهات كأس عاصمة مصر.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الثامنة من مساء اليوم على استاد السلام في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس عاصمة مصر.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: زياد هيثم

خط الدفاع: حسن الدولي - عبد الله بدير - يوسف سحاري - أدهم نبيل

خط الوسط: عمر عبد العظيم - حسن طارق - يوسف شرقية - زياد شاكر - علي حمودة

خط الهجوم: زياد نواوي

ويتواجد على دكة البدلاء:

زياد برازيلي - مروان عصام - أحمد شد - أحمد فكري - كريم هاني - عمر طارق - أحمد زهدي - يوسف ميشو - يحيى محمد

ويتولى رئاسة قطاع الناشئين بنادي بيراميدز الكابتن إسلام شكري، ويقود فريق الشباب، المدير الفني محمود سمير، والمدرب العام محمد عطوة، والمدرب إسلام كاظم، ومدرب الحراس شريف سمير، والمدير الإداري إبراهيم إمام، والإداريان أشرف خيري وإسماعيل إبراهيم.

والمعد البدني وجيه عبد الغني، وأحمد مصطفى وإبراهيم المنيري للعلاج الطبيعي، ومساعدا الملعب محمود عثمان، ورمضان حارص.