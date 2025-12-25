الأساطير.. سيف زاهر يعلق على صورة محمد صلاح وحسام حسن

شارك الإعلامي سيف زاهر، صورة لحسام حسن المدير الفني لـ منتخب مصر مع النجم المصري محمد صلاح، على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك وعلق عليها قائلاً: “الأساطير”.

وأدرجت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل لاعبي نادي ليفربول في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق عصر «البريميرليج»، خلف أسطورة النادي ستيفن جيرارد.

ويشارك محمد صلاح حاليًا مع منتخب مصر في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.