محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد

أدرجت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل لاعبي نادي ليفربول في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق عصر «البريميرليج»، خلف أسطورة النادي ستيفن جيرارد.

ويشارك محمد صلاح حاليًا مع منتخب مصر في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وأشادت الصحيفة بالمستويات الثابتة التي يقدمها صلاح مع ليفربول على مدار سنوات، مؤكدة أن غيابه الأخير عن الفريق، رغم بلوغه عامه الثالث والثلاثين، عكس حجم تأثيره الكبير واستمرارية عطائه، إلى جانب التزامه الدائم بالحفاظ على أعلى المستويات الفنية، وهو ما جعله محورًا دائمًا للنقاش والإشادة.

وأضافت «ليفربول إيكو» أن محمد صلاح كان في كثير من مراحل مسيرته مع الريدز واحدًا من أفضل لاعبي العالم، ونجح في ترسيخ مكانته كعنصر أساسي داخل منظومة الفريق، مشيرة إلى أنه حتى مع الحديث عن تراجع نسبي في مستواه مؤخرًا، يظل رمزًا وأسطورة خالدة في تاريخ النادي، بفضل أرقامه القياسية وتأثيره الحاسم وإنجازاته المتعددة.



وساهم محمد صلاح في قيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، معادلًا الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد. كما توج بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البريميرليج برصيد 29 هدفًا، للمرة الرابعة في مسيرته، معادلًا رقم الفرنسي تييري هنري، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ البطولة يحقق هذا الإنجاز.

كما حصد «الفرعون المصري» جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2025، المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، متفوقًا على عدد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة ثلاث مرات.

قائمة أفضل لاعبي ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:

1- ستيفن جيرارد

2- محمد صلاح

3- فيرجيل فان ديك

4- لويس سواريز

5- أليسون بيكر

6- ترينت ألكندر أرنولد

7- روبي فاولر

8- جيمي كاراجر

9- ساديو ماني

10- جوردان هندرسون

11- روبرتو فيرمينو

12- مايكل أوين

13- سامي هيبيا

14- تشابي ألونسو

15- ستيف ماكمانامان

16- فرناندو توريس

17- فيليب كوتينيو

18- فابينيو

19- أندي روبرتسون

20- جيني فينالدوم

21- جيمس ميلنر

22- ديتمار هامان

23- جون بارنز

24- ديرك كويت

25- أليكسيس ماك أليستر