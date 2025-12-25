قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البنك المركزي يشرح أسباب تخفيض سعر الفائدة 1%
الجيش السوداني يفتح طريق الشرق لمدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان
محمد صلاح يحتفل بالكريسماس بصورة لبناته في أجواء عائلية
ترامب يشارك في مكالمات تتبع سانتا مع NORAD ويمزج أجواء العيد برسائل سياسية
تشكيل شباب بيراميدز في مواجهة الإسماعيلي بكأس العاصمة
أشرف فايق يكشف حقيقة استغاثة محيى إسماعيل من داخل العناية المركزة |خاص
بعد خفض سعر الفائدة.. الذهب يختتم 2025 بمكاسب تاريخية 70٪
وداعا لـ اسمك القديم.. جوجل تحضر مفاجأة لملايين حسابات Gmail
ضبط أسلحة وذخائر.. سوريا تعلن تفكيك خلية لتنظيم داعـ ش في حلب
أسماء الفائزين لـ حزب الجبهة الوطنية بعد جولة الإعادة للمرحلة الثانية لمجلس النواب 2025
بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد صلاح ثاني أفضل لاعب في تاريخ ليفربول بعصر البريميرليج خلف جيرارد

محمد صلاح
محمد صلاح
حمزة شعيب

أدرجت صحيفة «ليفربول إيكو» الإنجليزية النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر، في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل لاعبي نادي ليفربول في تاريخ مشاركاته ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انطلاق عصر «البريميرليج»، خلف أسطورة النادي ستيفن جيرارد.

ويشارك محمد صلاح حاليًا مع منتخب مصر في منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة في المغرب، خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري وحتى 18 يناير المقبل.

وأشادت الصحيفة بالمستويات الثابتة التي يقدمها صلاح مع ليفربول على مدار سنوات، مؤكدة أن غيابه الأخير عن الفريق، رغم بلوغه عامه الثالث والثلاثين، عكس حجم تأثيره الكبير واستمرارية عطائه، إلى جانب التزامه الدائم بالحفاظ على أعلى المستويات الفنية، وهو ما جعله محورًا دائمًا للنقاش والإشادة.

وأضافت «ليفربول إيكو» أن محمد صلاح كان في كثير من مراحل مسيرته مع الريدز واحدًا من أفضل لاعبي العالم، ونجح في ترسيخ مكانته كعنصر أساسي داخل منظومة الفريق، مشيرة إلى أنه حتى مع الحديث عن تراجع نسبي في مستواه مؤخرًا، يظل رمزًا وأسطورة خالدة في تاريخ النادي، بفضل أرقامه القياسية وتأثيره الحاسم وإنجازاته المتعددة.


وساهم محمد صلاح في قيادة ليفربول للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة العشرين في تاريخه، معادلًا الرقم القياسي المسجل باسم مانشستر يونايتد. كما توج بجائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البريميرليج برصيد 29 هدفًا، للمرة الرابعة في مسيرته، معادلًا رقم الفرنسي تييري هنري، ليصبح ثاني لاعب في تاريخ البطولة يحقق هذا الإنجاز.

كما حصد «الفرعون المصري» جائزة أفضل لاعب في إنجلترا لعام 2025، المقدمة من رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين، متفوقًا على عدد من أبرز نجوم الدوري الإنجليزي، ليصبح أول لاعب في التاريخ يفوز بالجائزة ثلاث مرات.

قائمة أفضل لاعبي ليفربول في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز:

 1- ستيفن جيرارد
2- محمد صلاح
3- فيرجيل فان ديك
4- لويس سواريز
5- أليسون بيكر
6- ترينت ألكندر أرنولد
7- روبي فاولر
8- جيمي كاراجر
9- ساديو ماني
10- جوردان هندرسون
11- روبرتو فيرمينو
12- مايكل أوين
13- سامي هيبيا
14- تشابي ألونسو
15- ستيف ماكمانامان
16- فرناندو توريس
17- فيليب كوتينيو
18- فابينيو
19- أندي روبرتسون
20- جيني فينالدوم
21- جيمس ميلنر
22- ديتمار هامان
23- جون بارنز
24- ديرك كويت
25- أليكسيس ماك أليستر

محمد صلاح الدوري الإنجليزي ليفربول جيرارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات ومنحة 1500 جنيه.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها يناير 2026

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

سعر الذهب

بعد قرار البنك المركزي خفض الفائدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

بالصور

لو بتحب الحلبسة.. اكتشف أضرار الإكثار من الحمص

الحلبسة
الحلبسة
الحلبسة

الأكزيما الوريدية .. أبرز مضاعفات دوالي الساقين وطرق العلاج

الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية
الأكزيما الوريدية

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد