قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي
اقتصادية قناة السويس تنفي رسو سفينة تحمل معدات عسكرية وأسلحة بميناء بورسعيد
بعد زواج دام أكثر من 25 عامًا.. طلاق عمرو أديب ولميس الحديدي يثير جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل
وزير التعليم: المعلمون في مصر على أعلى مستوى.. وبيزنس السناتر انخفض لأكثر من 60%
القبض على شخصين تعديا على فتاة من ذوى الهمم داخل مسكنها بالإسكندرية
موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
كهانة مُحرَّمة.. الأزهر: مشاهدة العرافين على الفضائيات مع عدم تصديقهم «إثم ومعصية»
قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة القاهرة.. غدا
محمد شحاتة يسجل أجمل أهداف كأس أمم أفريقيا في المغرب .. ماذا فعل؟
أسعار البنزين والسولار اليوم الخميس
الداخلية تكشف حقيقة اختطاف فتاة بالبحيرة
عضو بالشيوخ الأمريكي: الدين العام يرتفع 75 ألف دولار كل ثانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة المصرية للاتصالات في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

مران الأهلي
مران الأهلي
إسلام مقلد

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمباراة المصرية للاتصالات ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر المقرر لها مساء يوم السبت المقبل.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين خلال المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

اشتمل مران الفريق على جزء بدني ثم تقسيمة بالكرة، حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية الخاصة بمباراة الاتصالات.

كريم فؤاد 

فيما واصل كريم فؤاد وأحمد عبد القادر تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

جاهزية ثنائي الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات بكأس عاصمة مصر

طاهر محمد طاهر

وحسم الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير ثنائي الأهلي طاهر محمد طاهر وياسين مرعي من المشاركة في بطولة كأس مصر، أمام المصرية للاتصالات.

وقال مصدر بالجهاز الطبي في النادي الأهلي عبر «إيجبتك»، إن طاهر محمد طاهر وياسين مرعي جاهزان لمواجهة المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر.

وأضاف المصدر أن طاهر محمد طاهر كان يعاني من الإصابة في الركبة وتعافى منها، بينما ياسين مرعي كان يعاني من إصابة عضلية وتأكدت جاهزيته.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى

فاركو: 9 نقاط
إنبي: 6 نقاط
طلائع الجيش: 4 نقاط
غزل المحلة: 4 نقاط
الأهلي: 3 نقاط
المقاولون العرب: نقطة واحدة
سيراميكا كليوباترا: بدون نقاط

المجموعة الثانية

الجونة: 6 نقاط
بتروجت: 6 نقاط
لبنك الأهلي: 4 نقاط
وادي دجلة: 3 نقاطط
مودرن سبورت: نقطة واحدة
الإسماعيلي: بدون نقاط
بيراميدز: بدون نقاط

المجموعة الثالثة

الزمالك: 4 نقاط
المصري: 4 نقاط
الاتحاد السكندري: 3 نقاط
زد: 3 نقاط
كهرباء الإسماعيلية: 2 نقاط
سموحة: نقطة واحدة
حرس الحدود: بدون نقاط

موعد مباراة الأهلي المقبلة بكأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يلتقي مع فريق المصرية للاتصالات، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً.

النادي الأهلي الأهلي المصرية للاتصالات بطولة كأس مصر كأس مصر ييس توروب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء

الإفتاء تحسم الجدل حول حكم تهنئة المسيحيين برأس السنة الميلادية

عداد الكهرباء

باقي 6 أيام.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

المتهمة

جوزي ظابط.. التحقيق مع بطلة فيديو خناقة مع عامل محل بالجيزة

عمال مصر

غرامة 50 ألف جنيه عقوبة التحرش بالعامل طبقا للقانون

أسعار العملات الأجنبية

وفقا لآخر تحديثات.. أسعار العملات الأجنبية في مصر مستهل اليوم

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم

هوت شوكليت

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

الحاجة عواطف ووالدها

بتروح تخدمه كل يوم.. أحزان إمبابة بعد وفاة الحاجة عواطف ووالدها أسفل العقار المنهار

ترشيحاتنا

انتخابات مجلس النواب

مستجدات جولة الإعادة لمجلس النواب.. مشاركة فاعلة للمصريين بالخارج وإعلان النتائج الرسمية

المرشحة سحر عتمان

انتصرت سيدات الشرقية.. 3 مرشحات يفزن بالمقاعد الفردية في انتخابات 2025

صورة أرشيفية

اليوم..أكثر من 5900 طن مساعدات غذائية وطبية وبترولية مصرية تدخل غزة

بالصور

الطلاق في ديسمبر 2025 .. 4 حالات انفصال اهتز لها المشهد الفني والاجتماعي

حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥
حالات الإنفصال فى الوسط الفنى فى ديسمبر ٢٠٢٥

طلاق رسمى بعد انفصال منذ شهور.. صور جمعت بين عمرو أديب و لميس الحديدي

طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب
طلاق لميس الحديدى و عمرو اديب

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكري والقلب؟

حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب
حبة من البرتقال.. ماذا تفعل لمريض السكرى والقلب

بعد إعلان انفصالهما رسميا.. ألبوم صور لـ داليا مصطفى وشريف سلامة

طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة
طلاق داليا مصطفى و شريف سلامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد