الأهلي يواصل تدريباته لمواجهة المصرية للاتصالات في دور الـ32 لبطولة كأس مصر

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر، استعدادًا لمباراة المصرية للاتصالات ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر المقرر لها مساء يوم السبت المقبل.

وعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين خلال المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

اشتمل مران الفريق على جزء بدني ثم تقسيمة بالكرة، حرص خلالها الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية الخاصة بمباراة الاتصالات.

كريم فؤاد

فيما واصل كريم فؤاد وأحمد عبد القادر تنفيذ البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص بهما لتجهيزهما للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

جاهزية ثنائي الأهلي لمواجهة المصرية للاتصالات بكأس عاصمة مصر

طاهر محمد طاهر

وحسم الجهاز الطبي في الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مصير ثنائي الأهلي طاهر محمد طاهر وياسين مرعي من المشاركة في بطولة كأس مصر، أمام المصرية للاتصالات.

وقال مصدر بالجهاز الطبي في النادي الأهلي عبر «إيجبتك»، إن طاهر محمد طاهر وياسين مرعي جاهزان لمواجهة المصرية للاتصالات في بطولة كأس مصر.

وأضاف المصدر أن طاهر محمد طاهر كان يعاني من الإصابة في الركبة وتعافى منها، بينما ياسين مرعي كان يعاني من إصابة عضلية وتأكدت جاهزيته.

مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر

المجموعة الأولى

فاركو: 9 نقاط

إنبي: 6 نقاط

طلائع الجيش: 4 نقاط

غزل المحلة: 4 نقاط

الأهلي: 3 نقاط

المقاولون العرب: نقطة واحدة

سيراميكا كليوباترا: بدون نقاط

المجموعة الثانية

الجونة: 6 نقاط

بتروجت: 6 نقاط

لبنك الأهلي: 4 نقاط

وادي دجلة: 3 نقاطط

مودرن سبورت: نقطة واحدة

الإسماعيلي: بدون نقاط

بيراميدز: بدون نقاط

المجموعة الثالثة

الزمالك: 4 نقاط

المصري: 4 نقاط

الاتحاد السكندري: 3 نقاط

زد: 3 نقاط

كهرباء الإسماعيلية: 2 نقاط

سموحة: نقطة واحدة

حرس الحدود: بدون نقاط

موعد مباراة الأهلي المقبلة بكأس عاصمة مصر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة في بطولة كأس عاصمة مصر، عندما يلتقي مع فريق المصرية للاتصالات، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

ومن المقرر أن تُقام مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات يوم السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة الخامسة مساءً.