موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026
الخصوصية خط أحمر.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على واقعة الفيشاوي
أسعار الحديد في السوق العالمي والمحلي مستهل الخميس
الحجر الصحي.. ترامب يفرض حصارا بحريا على فنزويلا لقطع موارد مادورو
إيران على حافة تحول كبير.. معركة خلافة المرشد الأعلى
عدم استجابة دواسة البنزين أثناء القيادة.. الأسباب والحلول
السكة الحديد: نقل 40 ألف سوداني إلى بلادهم ضمن مبادرة "العودة الطوعية"
أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا
ضحية المستريح.. إحالة أوراق 8 متهمين للمفتي في واقعة مقتل مزارع بأسوان
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عنصرا من حزب الله في جنوب لبنان
تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات
انهيار جزئي لعقار في وراق العرب وفرق الإنقاذ تحصر الضحايا
رياضة

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين النادي الأهلي ونظيره فريق المصرية للاتصالات «وي»، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026. 

وتأتي هذه المباراة في إطار سعي الأهلي لمواصلة مشواره في البطولة المحلية التي يوليها اهتمامًا كبيرًا، خاصة مع طموح جماهيره في حصد جميع الألقاب الممكنة خلال الموسم الجاري.

تفاصيل موعد المباراة وتوقيتها الرسمي

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصرية للاتصالات، حيث تقام المواجهة مساء بعد غدٍ السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري. وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة يستضيفها الأهلي على أرضه وبين جماهيره، وهو ما يمنح الفريق الأحمر دفعة معنوية إضافية قبل انطلاق اللقاء.

الأهلي يستعد بقوة لعبور دور الـ32

يدخل النادي الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر دون مفاجآت، معتمدًا على خبرات لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع مباريات الكؤوس التي لا تقبل القسمة على اثنين. ويحرص الجهاز الفني على تجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل، سواء من الناحية البدنية أو الفنية، لضمان تقديم أداء قوي يعكس طموحات الفريق في البطولة.

المصرية للاتصالات وطموح كتابة التاريخ

على الجانب الآخر، يخوض فريق المصرية للاتصالات اللقاء بطموحات كبيرة، حيث يسعى لتحقيق مفاجأة مدوية أمام حامل الألقاب، مستغلًا غياب الضغوط عنه، ورغبته في إثبات قدرته على مجاراة الكبار في مثل هذه المواجهات الحاسمة
 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

تتولى شبكة قنوات «أون سبورت» مهمة نقل مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بشكل حصري، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات الكرة المصرية المحلية. وتوفر القناة تغطية شاملة للمباراة، تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، مع بث مباشر بأعلى جودة، ما يتيح للجماهير متابعة كل تفاصيل المواجهة المرتقبة.


 

كأس مصر المصرية للاتصالات اخبار الرياضة اخبار الاهلي

