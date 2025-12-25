موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر 2025-2026

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة قوية تجمع بين النادي الأهلي ونظيره فريق المصرية للاتصالات «وي»، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر لموسم 2025-2026.

وتأتي هذه المباراة في إطار سعي الأهلي لمواصلة مشواره في البطولة المحلية التي يوليها اهتمامًا كبيرًا، خاصة مع طموح جماهيره في حصد جميع الألقاب الممكنة خلال الموسم الجاري.

تفاصيل موعد المباراة وتوقيتها الرسمي

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصرية للاتصالات، حيث تقام المواجهة مساء بعد غدٍ السبت الموافق 27 ديسمبر الجاري. وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، في مباراة يستضيفها الأهلي على أرضه وبين جماهيره، وهو ما يمنح الفريق الأحمر دفعة معنوية إضافية قبل انطلاق اللقاء.

الأهلي يستعد بقوة لعبور دور الـ32

يدخل النادي الأهلي المباراة وهو يسعى لتحقيق الفوز وحسم التأهل إلى دور الـ16 من كأس مصر دون مفاجآت، معتمدًا على خبرات لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع مباريات الكؤوس التي لا تقبل القسمة على اثنين. ويحرص الجهاز الفني على تجهيز لاعبيه بالشكل الأمثل، سواء من الناحية البدنية أو الفنية، لضمان تقديم أداء قوي يعكس طموحات الفريق في البطولة.

المصرية للاتصالات وطموح كتابة التاريخ

على الجانب الآخر، يخوض فريق المصرية للاتصالات اللقاء بطموحات كبيرة، حيث يسعى لتحقيق مفاجأة مدوية أمام حامل الألقاب، مستغلًا غياب الضغوط عنه، ورغبته في إثبات قدرته على مجاراة الكبار في مثل هذه المواجهات الحاسمة



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمصرية للاتصالات

تتولى شبكة قنوات «أون سبورت» مهمة نقل مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات بشكل حصري، باعتبارها الناقل الرسمي لمنافسات الكرة المصرية المحلية. وتوفر القناة تغطية شاملة للمباراة، تشمل استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء، مع بث مباشر بأعلى جودة، ما يتيح للجماهير متابعة كل تفاصيل المواجهة المرتقبة.



