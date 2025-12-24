قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ريمونتادا خيالية لـ بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية في أمم أفريقيا
رئيس الوزراء: 18.8 مليون سائح خلال 2025 وزيادة الصادرات غير البترولية 20%
تابع بنفسك.. تردد القناة الجزائرية لمتابعة أمم إفريقيا وآليات الظبط
رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطنين في مراجعات صندوق النقد
الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
رئيس الوزراء: انتهاء مراجعات برنامج صندوق النقد الدولي خلال عام
رياضة

وسام أبو علي على رادار تركيا.. الأهلي يترقب صفقة جديدة وطرابزون يتحرك بقوة

وسام أبو على
وسام أبو على
حمزة شعيب

كشفـت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، عن دخول اسم وسام أبو علي، لاعب الأهلي المصري السابق ونجم كولومبوس كرو الأمريكي الحالي، دائرة اهتمامات أحد أندية الدوري التركي، تمهيدًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وكان وسام أبو علي قد غادر صفوف الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي، بعد انتقاله إلى كولومبوس كرو بعقد يمتد لموسم ونصف، في صفقة تجاوزت قيمتها 6 ملايين يورو.

وذكرت صحيفة «ديلي ريكورد سبورت» أن اللاعب قد يكون على أعتاب الرحيل عن الدوري الأمريكي مع بداية العام الجديد، في ظل وجود رغبة تركية قوية لضمه خلال الميركاتو الشتوي.

وأوضحت الصحيفة أن نادي طرابزون سبور أبدى اهتمامًا جادًا بالتعاقد مع وسام أبو علي على سبيل الإعارة، لتعزيز خط هجومه، خاصة في ظل تراجع مستوى مهاجمه الحالي دانيلو سيكان، وسعي الفريق لمواصلة المنافسة على لقب الدوري التركي أمام فناربخشة وجالطة سراي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب يرحب بفكرة الانتقال إلى طرابزون سبور، بينما لا تزال المفاوضات جارية بين النادي التركي وإدارة كولومبوس كرو لحسم الصفقة خلال الفترة المقبلة.

وخاض وسام أبو علي مع كولومبوس كرو 5 مباريات في الدوري الأمريكي هذا الموسم، نجح خلالها في تسجيل 3 أهداف، ما عزز من قيمته الفنية داخل سوق الانتقالات.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أن إدارة طرابزون ترى صفقة وسام أبو علي خيارًا ضروريًا في الوقت الحالي، خاصة مع غياب المهاجم النيجيري بول أونواتشو لانشغاله بالمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية المقامة بالمغرب.

يُذكر أن النادي الأهلي يحتفظ بنسبة 10% من قيمة إعادة بيع وسام أبو علي لأي نادٍ في المستقبل، وفقًا لبنود الصفقة الموقعة سابقًا.

الأهلي طرابزون سبور وسام أبو علي

