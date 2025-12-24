قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي لـ صدى البلد: زيادة حجم الإشغال بالعاصمة الإدارية خلال السنوات القادمة
ريمونتادا خيالية لـ بوركينا فاسو أمام غينيا الاستوائية في أمم أفريقيا
رئيس الوزراء: 18.8 مليون سائح خلال 2025 وزيادة الصادرات غير البترولية 20%
تابع بنفسك.. تردد القناة الجزائرية لمتابعة أمم إفريقيا وآليات الظبط
رئيس الوزراء: لا أعباء جديدة على المواطنين في مراجعات صندوق النقد
الرئيس السيسي يوفد أمناء رئاسة الجمهورية لتهنئة الطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد
وزير المالية: أداء الاقتصاد المصري أفضل خلال عام 2026
رئيس الوزراء يتابع جهود صياغة الرؤية المستقبلية للسياسات الاستثمارية المحفزة والتيسيرات في مختلف القطاعات
دبلوم تجارة ومرتشي وسمسار.. مفاجآت في التحقيق مع مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة
مدبولي: صندوق النقد الدولي يشيد بمؤشرات الاقتصاد المصري ويُعلن إتمام المراجعتين الخامسة والسادسة
مدبولي: مصر على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة.. وصندوق النقد يشيد بالأداء ونستهدف 30 مليون سائح
مدبولي: السياحة تقود مرحلة التعافي الاقتصادي ومصر تقترب من 30 مليون سائح
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

ماريسكا يؤكد جاهزية بالمر لمباريات تشيلسي المقبلة

بالمر
بالمر
مجدي سلامة

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، اليوم الأربعاء، جاهزية كول بالمر، لاعب الفريق الأول، للمشاركة في مباريات كاملة بعد أشهر من المعاناة جراء الإصابة، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه فريقه لمواجهة أستون فيلا المتألق بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت.


واقتصر ظهور بالمر على مشاركات جزئية؛ بسبب إصابة في أعلى الفخذ وكسر في إصبع القدم، لكن ماريسكا يعتقد أن صانع اللعب قد أكمل رحلة عودته من خلال التدرج الدقيق لدقائق اللعب.

وقال ماريسكا للصحفيين: "أعتقد أن بالمر جاهز لخوض 90 دقيقة، التدرج بالنسبة لأي لاعب هو 45 دقيقة ثم ساعة وبعدها 70 دقيقة".

وتابع: "شارك بالفعل لمدة ساعة أمام إيفرتون، لعب أكثر من 70 دقيقة أمام نيوكاسل، لذلك أعتقد أن التطور موجود".

وسيرحب المدرب الإيطالي بعودة لاعبين مصابين آخرين، إذ يتعافى المهاجم ليام ديلاب من إصابة في الكتف تعرض لها في وقت سابق من هذا الشهر، والجناح إستيفاو العائد من مشكلة عضلية أبعدته عن المباراتين الأخيرتين.

واختتم: "عاد إستيفاو وهو متاح لمباراة السبت، وأيضا ليام ديلاب لذلك أنا سعيد جدا لكليهما".

يهتم عبد الغفور

كان يوم أسود.. أول تعليق من ريهام عبد الغفور على أزمة صورها

اجتماع الحكومة

الوزراء يوافق على تعديل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء

مرتبات

تبكير صرف مرتبات يناير وفبراير ومارس للعاملين بالدولة بمناسبة أعياد الميلاد والفطر

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم الأربعاء .. وهذا ثمن البانيه

طارق الامير

وفاة طارق الأمير.. ما صلة القرابة التي تربطه بـ أحمد سعيد عبد الغني؟

اجتماع الحكومة

غرامات بالآلاف.. الحكومة توافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور

أرشيفية

الحكم في 48 طعنًا على نتائج 30 دائرة مُلغاة بانتخابات النواب .. اليوم

ريهام عبد الغفور

نقابة الممثلين تطلب تفريغ كاميرات السينما بسبب واقعة ريهام عبد الغفور

النائب محمد الأجرود

برلماني: لابد من ردع الصفحات المنتهِكة لحرمة العزاءات والجنازات

الدكتور ياسر حسان ، أمين الصندوق في حزب الوفد

ياسر حسان يكشف لـ صدى البلد أسباب ترشحه لانتخابات رئاسة حزب الوفد

صورة تعبيرية

احذر.. 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد بالقانون

بالصور

حصاد 2025.. مجمع إعلام الزقازيق ومركز النيل للإعلام ينفذان 30 ندوة

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله
علامة واحدة في جسدك قد تكشف نقص فيتامين خطير لا يجب تجاهله

بتخفيضات 30%.. محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع بسوق اليوم الواحد بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

نعتقد أنها صحية.. أشياء نفعلها يوميا تضر أجسامنا

أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا
أشياء نفعلها يوميًا ونعتقد أنها صحية… لكنها في الحقيقة تضر أجسامنا

طارق الامير

بعد أيام من الغيبوبة وصراع مع المرض.. وفاة الفنان طارق الأمير

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

