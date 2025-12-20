بهدفين نظيفين بالشوط الأول.. نيوكاسل يتقدم أمام تشيلسي في الدوري الإنجليزي

انتهت أحداث الشوط الأول بين نيوكاسل وتشيلسي بتقدم نيوكاسل بهدفين نظيفين في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز نيك فولتماده نجم نيوكاسل الهدف الأول في شباك تشيلسي في الدقيقه ال 6.

وفي الدقيقة 21 أحرز فولتماده الهدف الثاني لنيوكاسل أمام تشيلسي.

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل الفريق استعدادا لمواجهة نيوكاسل يونايتد عصر اليوم، السبت، على ملعب “سانت جيمس بارك”، في إطار منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل تشيلسي لمواجهة نيوكاسل يونايتد

- حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

- خط الدفاع: مارك كوكوريلا – ويسلي فوفانا – تريفوه تشالوباه – مالو جوستو.

- خط الوسط: مويسيس كايسيدو – جارناتشو – جيمس.

- الهجوم: بيدرو نيتو – بالمر – وجواو بيدرو.

تشكيل نيوكاسل يونايتد ضد تشيلسي

- حراسة المرمى: رامسديل.

- خط الدفاع: لويس هال – شار – ثياو – مايلي رامسي.

- خط الوسط: تونالي – برونو - جيماريش.

- خط الهجوم: جوردون – فولتماده – ميرفي.