رياضة

أيمن منصور علامة مسجلة .. صاحب أسرع هدف في بطولة كأس الأمم الأفريقية

ايمن منصور
ايمن منصور

أيام و تنطلق البطولة الأكبر داخل القارة السمراء وهي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المملكة المغربية خلال الفترة من 21 ديسمبر وحتى 18 يناير المقبل.

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الثانية مع منتخبات زيمبابوى وجنوب أفريقيا وأنجولا.

ويظل اسم أيمن منصور حاضرًا في ذاكرة بطولة كأس الأمم الأفريقية بتسجيله لأسرع هدف في تاريخ نهائيات البطولة، حين أحرز هدفًا لمنتخب مصر في شباك منتخب الجابون بعد مرور 23 ثانية فقط، وذلك في نسخة 1994. 

ويسعى الفراعنة إلى التتويج باللقب القاري للمرة الثامنة في تاريخهم حيث سبق لهم الفوز بالبطولة 7 مرات كرقم قياسي أعوام: 1957، 1959، 1986، 1998، 2006، 2008 و2010.

مواعيد مباريات منتخب مصر فى أمم أفريقيا

- تقام مباراة مصر وزيمبابوى يوم 22 ديسمبر الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة.

- تقام مباراة مصر وجنوب أفريقيا يوم 26 ديسمبر الساعة 5 مساء بتوقيت القاهرة.

- تقام مباراة مصر وأنجولا يوم 29 ديسمبر الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وأعلن حسام حسن المدير الفني للمنتخب قائمة منتخب مصر فى أمم أفريقيا كالتالي

- حراسة المرمى: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير ومحمد صبحي.

- خط الدفاع: محمد هاني، أحمد عيـد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي وأحمد فتوح.

- خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي.

- خط الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، أسامة فيصل.

منتخب مصر كاس الامم الافريقية ايمن منصور

