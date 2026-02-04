محمد العدل: متحمس أتفرج على مسلسل "حكاية نرجس"

حرص المخرج محمد العدل، علي تهئنة صناع مسلسل" حكاية نرجس"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان الكريم.

وتابع المخرج محمد العدل: متحمس أتفرج علي المسلسل ده .. مبروك للمخرج سامح علاء و لكل أسرة المسلسل و للممثلة الكبيرة ريهام عبد الغفور.

أبطال مسلسل حكاية نرجس:

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ،كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، وإنتاج محمد مشيش، ويتكون من 15 حلقة.

قصة العمل:

ومن المنتظر أن تقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء علي تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.

