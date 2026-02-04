قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص
صفقات الأهلي تحت النار بعد تعادل البنك الأهلي.. ونجوم الكرة يطرحون علامات الاستفهام.. ماذا قالوا ؟
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رمضان 2026 .. إنتصار ومدحت صالح يبدآن تسجيل "صايم ولا نايم"

إنتصار
إنتصار
أحمد البهى

بدأت الفنانة إنتصار تسجيل دورها ضمن أحدات المسلسل الإذاعي" صايم ولا نايم"، والمقرر إذاعته علي محطة الشباب والرياضة.

مسلسل صايم ولا نايم يشارك فى بطولته الفنان مدحت صالح، ومن تأليف محمد الشوربجي، ومن إخراج عمرو عبده دياب . 

وتشارك الفنانة إنتصار فى بطولة مسلسل “فخر الدلتا”، والمقرر عرضه فى الماراثون الرمضاني القادم.

ينتمي مسلسل “فخر الدلتا” إلى نوعية الأعمال الدرامية المشوقة، إذ يقدم تجربة إنسانية ترتكز على تفاصيل اجتماعية مؤثرة ومواقف درامية متشابكة.

ويجسّد أحمد رمزي خلال أحداث العمل شخصية شاب يُدعى محمد صلاح فخر، طموح ويعيش في إحدى قرى الدلتا. 

تدور الأحداث حول رحلته الشاقة لتحقيق حلمه بالعمل في مجال الإعلانات، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه الشباب المبدع خارج العاصمة، ومحاولاتهم المستمرة لتجاوزها من أجل الوصول إلى النجاح.

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، من بينهم ، انتصار، خالد زكي، كمال أبو رية، نبيل عيسى، حنان سليمان، محمد محمود، سما إبراهيم، حجاج عبدالعظيم، أحمد صيام، وتامر هجرس، إلى جانب عدد من الفنانين الشباب.

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، وهو من تأليف عبدالرحمن جاويش، وسيناريو وحوار حسن علي، وإخراج هادي بسيوني، ومن إنتاج مصطفى العوضي.

الفنانة انتصار إنتصار صايم ولا نايم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

أمطار

ما يحدث في مناخ مصر ليس طبيعيا.. مركز تغير المناخ يطلق تحذيرا للمواطنين

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

كوبا

كوبا تسجل صفر درجة مئوية لأول مرة في تاريخها

أكسيد النيتروز

خبيرة أجنبية : غاز الضحك بالمحيطات يؤثر في ظاهرة الاحتباس الحراري

الذكاء الاصطناعي لاستصلاح الأراضي

الذكاء الاصطناعي يدخل على خط استصلاح الأراضي المتدهورة وإعادة تشجير المناظر الطبيعية

بالصور

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمما غذائيا

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

الضمور البقعي
الضمور البقعي
الضمور البقعي

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد