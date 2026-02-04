قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص
صفقات الأهلي تحت النار بعد تعادل البنك الأهلي.. ونجوم الكرة يطرحون علامات الاستفهام.. ماذا قالوا ؟
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026
تشريعية الشيوخ تضع سياسات غير تقليدية لدمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الوطنية
مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط
أسعار النفط ترتفع مجددًا وسط توترات أمريكية-إيرانية
توروب أم اللاعبون؟ آراء نجوم الكرة تشعل الجدل بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فى الدوري
استشهاد 10 أشخاص بينهم أطفال في غارات إسرائيلية على غزة
ترامب يحث بوتين على «إنهاء الحرب» بعد استئناف روسيا ضرباتها لـ أوكرانيا
علي جمعة: مرت ليلة النصف من شعبان بنفحاتها ولكن رحمة الله ومغفرته موجودة ليوم الدين
هل يجوز إعلان نية صيام رمضان قبل قدومة بفترة طويلة؟.. بما علق العلماء
ضباب ورياح .. تعرّف على طقس اليوم الأربعاء 4 فبراير 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فى ذكراه.. قصة زواج مجدى وهبة من ابنة عم الملكة ناريمان

مجدى وهبة
مجدى وهبة
أحمد إبراهيم

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان مجدى وهبة الذى برع فى تقديم أدوار الشر، واستطاع أن يحفر لنفسه تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصري.

مسيرة مجدى وهبة 

واسمه الكامل مجدي متولي وهبة محمد، من مواليد محافظة بني سويف وقالت ابنته منال مجدي وهبة، إن الفنان أحمد زكي كان صديق عمر والدها كما قالت عن الفنان محمود عبدالعزيز إنه كان يأكل البصارة في بيتهم، والفنانون حسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف كانوا من أصدقاء والدها الراحل المقربين.

أعمال مجدى وهبة الفنية 

من أشهر أعماله السينمائية "ضربة شمس"، "حادث النصف متر"، "علي بيه مظهر والأربعين حرامي"، "الوحل"، "عصر الحب"، "باب النصر"، "رجال لا يخافون الموت "، "أبناء و قتلة" ، "بدور" وغيرها من الأعمال.

كما شارك "وهبة" في عدد من المسلسلات التليفزيونية، أبرزها "هند والدكتور نعمان"، "الورثة المحترمون" ، "محمد رسول الله"، "الكعبة المشرفة"، والذي شارك في إنتاجه أيضا كما شارك في اعمال اذاعية قليلة مثل "برديس"،"رحلة العذاب" ، "نزوات قاتلة".

زواج مجدى وهبة 

تزوج مجدى وهبة من ابنة عم ملكة مصر السابقة الملكة ناريمان، وأنجب منها ابنته الوحيدة منال.

كان يفكر في السفر إلى الخارج ليعمل مدرسًا بعد يأسه من العثور على فرصة في مجال التمثيل بعد تخرجه، وكان يمارس رياضة الملاكمة في بداياته، لكن أستاذه نبيل اﻷلفي طلب منه أن يوجه طاقته للفن، فتخلى عن اللعبة.

وفاة مجدى وهبة 

توفى في 4 فبراير 1990 بقرية المشربية السياحية بالغردقة إثر هبوط حاد بالقلب و ترددت شائعات كثيرة تُرجع سبب الوفاة إلى تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، على خلفية قضية سابقة تم اتهام "وهبة" بحيازة وتعاطي المخدرات و صدر فيها حكم بالبراءة قبل وفاته. 

مجدى وهبة الفنان مجدى وهبة أعمال مجدى وهبة أفلام مجدي وهبة ذكرى وفاة مجدى وهبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

مصطفى بكري

تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

الطفل محمد

دخل يحشي ضرسه خرج جثة .. وفاة الطفل محمد بسبب جرعة بنج زائدة بدمياط

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

أمطار

ما يحدث في مناخ مصر ليس طبيعيا.. مركز تغير المناخ يطلق تحذيرا للمواطنين

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

ترشيحاتنا

الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أ.د. محمد الجندي

تأكيدا لعالمية الأزهر.. أمين مجمع البحوث يشارك في مؤتمر علماء كيرالا بالهند

مفتي الجمهورية يشكر القائمين على جناح دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

مفتي الجمهورية يشكر القائمين على جناح دار الإفتاء المصرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

جانب من اللقاء

وزير الأوقاف يستقبل الكاتبة مريم توفيق.. ويؤكد: صاحبة قلم رشيق وكتابة صادقة

بالصور

مصر وتركيا.. تطابق الرؤى تجاه ملفات المنطقة وشراكة تعيد رسم توازنات الشرق الأوسط

الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية
الرئيس السيسي والرئيس أردوغان - أرشيفية

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمما غذائيا

خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي
خطأ شائع عند تسخين الأرز قد يسبب تسمم غذائي

للفطور أو سناك بين الوجبات .. طريقة عمل بان كيك التفاح

طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح
طريقة عمل بان كيك التفاح

معلومات لا تعرفها عن مرض الضمور البقعي «AMD».. خطر صامت يُهدّد الرؤية بعد الخمسين

الضمور البقعي
الضمور البقعي
الضمور البقعي

فيديو

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد