فى ذكراه.. قصة زواج مجدى وهبة من ابنة عم الملكة ناريمان

تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان مجدى وهبة الذى برع فى تقديم أدوار الشر، واستطاع أن يحفر لنفسه تاريخا كبيرا من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن المصري.

مسيرة مجدى وهبة

واسمه الكامل مجدي متولي وهبة محمد، من مواليد محافظة بني سويف وقالت ابنته منال مجدي وهبة، إن الفنان أحمد زكي كان صديق عمر والدها كما قالت عن الفنان محمود عبدالعزيز إنه كان يأكل البصارة في بيتهم، والفنانون حسين فهمي ومحمود ياسين ونور الشريف كانوا من أصدقاء والدها الراحل المقربين.

أعمال مجدى وهبة الفنية

من أشهر أعماله السينمائية "ضربة شمس"، "حادث النصف متر"، "علي بيه مظهر والأربعين حرامي"، "الوحل"، "عصر الحب"، "باب النصر"، "رجال لا يخافون الموت "، "أبناء و قتلة" ، "بدور" وغيرها من الأعمال.

كما شارك "وهبة" في عدد من المسلسلات التليفزيونية، أبرزها "هند والدكتور نعمان"، "الورثة المحترمون" ، "محمد رسول الله"، "الكعبة المشرفة"، والذي شارك في إنتاجه أيضا كما شارك في اعمال اذاعية قليلة مثل "برديس"،"رحلة العذاب" ، "نزوات قاتلة".

زواج مجدى وهبة

تزوج مجدى وهبة من ابنة عم ملكة مصر السابقة الملكة ناريمان، وأنجب منها ابنته الوحيدة منال.

كان يفكر في السفر إلى الخارج ليعمل مدرسًا بعد يأسه من العثور على فرصة في مجال التمثيل بعد تخرجه، وكان يمارس رياضة الملاكمة في بداياته، لكن أستاذه نبيل اﻷلفي طلب منه أن يوجه طاقته للفن، فتخلى عن اللعبة.

وفاة مجدى وهبة

توفى في 4 فبراير 1990 بقرية المشربية السياحية بالغردقة إثر هبوط حاد بالقلب و ترددت شائعات كثيرة تُرجع سبب الوفاة إلى تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، على خلفية قضية سابقة تم اتهام "وهبة" بحيازة وتعاطي المخدرات و صدر فيها حكم بالبراءة قبل وفاته.