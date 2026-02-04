وفاة المخرج المغربي محمد عهد بنسودة

توفي خلال الساعات الماضية المخرج المغربي محمد عهد بنسودة، عن عمر يناهز الـ 56 عامًا .

محمد عهد بنسودة مخرج مغربي، مواليد 17 يوليو 1969.حصل على شهادة الإجازة في التاريخ والأدب الفرنسي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة فاس، المغرب بين عامي 1989 و1991.

محمد عهد بنسودة واستكمل دراسته الجامعية في ميدان السينما بجامعة السربون، باريس.



كما نال شهادة تاريخ الفن وعلم الآثار من نفس الجامعة. تحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان الدولي للفيلم ببروتردام سنة 2010، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان الدولي للفيلم بمسقط سنة 2010، أخرج عدة أفلام منها الجرة، الصمت المكسر، ثمن التهور.