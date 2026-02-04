قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
بعد تأكيد مصادر حكومية.. إجراءات التعديل الوزاري وفق اللائحة الداخلية لمجلس النواب
رئيس نقل النواب يكشف لـ"صدى البلد" أسباب سحب الحكومة لمشروع قانون المرور
دهب وفلوس كتير.. تفاصيل ضبط عصابة المخدرات بالمقطم
محامي بدرية طلبة يطالب بتعويض مليون جنيه في قضية سب وقذف إعلامي شهير
محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان
18 شهيدا بينهم 14 في حيي التفاح والزيتون بمدينة غزة منذ فجر اليوم
إعلام عبري: استعدادات لاستهداف مواقع عسكرية بغزة بعد إصابة ضابط
تعادلات بلا نكهة وأهداف قليلة.. الجولة 20 تفضح أزمة الإبداع الهجومي فى دوري روشن السعودي
بعد فتح رفح مجددا.. ماذا يخطط ترامب لغزة في المرحلة المقبلة؟
مرتبات تصل إلى 35 ألف جنيه.. وزارة العمل تقدم فرص عمل بمشروع الضبعة النووية
قفزة تاريخية في أسعار الذهب والفضة اليوم
فن وثقافة

وفاة المخرج المغربي محمد عهد بنسودة

المخرج المغربي محمد عهد بنسودة
المخرج المغربي محمد عهد بنسودة
أحمد البهى

توفي خلال الساعات الماضية المخرج المغربي محمد عهد بنسودة، عن عمر يناهز الـ 56 عامًا .

 محمد عهد بنسودة مخرج مغربي، مواليد 17 يوليو 1969.حصل على شهادة الإجازة في التاريخ والأدب الفرنسي في كلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة فاس، المغرب بين عامي 1989 و1991.

 محمد عهد بنسودة  واستكمل دراسته الجامعية في ميدان السينما بجامعة السربون، باريس.


كما نال شهادة تاريخ الفن وعلم الآثار من نفس الجامعة. تحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان الدولي للفيلم ببروتردام سنة 2010، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان الدولي للفيلم بمسقط سنة 2010، أخرج عدة أفلام منها الجرة، الصمت المكسر، ثمن التهور.

المخرج المغربي محمد عهد بنسودة

