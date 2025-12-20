قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

أبطال من قلب المدرجات.. حكايات التتويج بأمم افريقيا على أرض الوطن

منتخب مصر
منتخب مصر

بعد 24 ساعة .. تنطلق منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نستختها الـ 35 فى المغرب في نسخة منتظرة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع حيث تتجه أنظار القارة السمراء والعالم العربي إلى المغرب الذي يستضيف الحدث القاري الأكبر وسط جاهزية تنظيمية عالية وطموحات كبيرة للمنتخبات المشاركة في اعتلاء منصة التتويج.

منتخبات فازت بالبطولة على أرضها 

كثيرا لعب عامل الأرض والجمهور دورًا حاسمًا في بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث نجحت عدة منتخبات في استغلال استضافتها للبطولة من أجل كتابة التاريخ واعتلاء منصة التتويج.

وعلى مدار تاريخ البطولة منذ بدايتها عام 1957 شهدت 12 نسخة سابقة تتويج المنتخب المضيف باللقب في إنجاز يعكس قوة الدعم الجماهيري وتأثير الأجواء المحلية على مسيرة المنافسة.

مصر تتصدر القائمة

ويتصدر المنتخب المصري قائمة المنتخبات الأكثر تتويجًا بلقب كأس الأمم الإفريقية على أرضه بعدما نجح في حصد البطولة ثلاث مرات مستفيدًا من عاملي الخبرة والجماهير. 

وجاءت ألقاب الفراعنة أعوام 1959 و1986 و2006، وكانت الأخيرة واحدة من أبرز النسخ في تاريخ البطولة، حيث شهدت حضورًا جماهيريًا ضخمًا وتتويجًا دراميًا بركلات الترجيح.

منتخب مصر

ويأتي في المرتبة الثانية منتخب غانا الذي نجح في رفع الكأس على أرضه مرتين خلال نسختي 1963 و1978، مستفيدًا من جيل ذهبي ترك بصمة قوية في تاريخ الكرة الإفريقية.

منتخب غانا

كما شهدت البطولة تتويج 7 منتخبات أخرى باللقب مرة واحدة فقط أثناء استضافتها للمسابقة بداية من إثيوبيا عام 1962، ثم السودان عام 1970، في واحدة من أبرز مفاجآت البطولة، مرورًا بتتويج نيجيريا عام 1980 والجزائر عام 1990.

وفي منتصف التسعينيات نجح منتخب جنوب أفريقيا في استغلال استضافته للبطولة عام 1996 لتحقيق أول ألقابه القارية، قبل أن يسير منتخب تونس علي نفس النهج عام 2004.

وكان أحدث المنتخبات التي نجحت في التتويج على أرضها هو منتخب كوت ديفوار، الذي حصد لقب نسخة 2024 وسط دعم جماهيري كبير، ليؤكد أن اللعب على الأرض لا يزال أحد أهم مفاتيح النجاح في البطولة القارية.

منتخب كوت ديفوار

المنتخبات المتوجة بكأس أمم إفريقيا على أرضها:

مصر: 1959 – 1986 – 2006

غانا: 1963 – 1978

إثيوبيا: 1962

السودان: 1970

نيجيريا: 1980

الجزائر: 1990

جنوب أفريقيا: 1996

تونس: 2004

كوت ديفوار: 2024

