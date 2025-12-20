خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني

بعد 24 ساعة .. تنطلق على الملاعب المغربية منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نستختها الـ 35 .. في نسخة منتظرة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع حيث تتجه أنظار القارة السمراء والعالم العربي إلى المغرب الذي يستضيف الحدث القاري الأكبر وسط جاهزية تنظيمية عالية وطموحات كبيرة للمنتخبات المشاركة في اعتلاء منصة التتويج.

تفوق أوروبي وحضور مصري مميز

وكشفت الإحصائيات الرسمية الخاصة بقوائم المنتخبات خريطة الدوريات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025، عن تصدر الدوري الفرنسي المشهد القاري، بعدما جاء في المركز الأول من حيث عدد اللاعبين المشاركين بواقع 51 لاعبًا، مستفيدًا من الانتشار الواسع للمحترفين الأفارقة داخل أنديته.

وحل الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني بـ 33 لاعبًا، ليواصل بدوره دوره المحوري في احتضان أبرز نجوم القارة، فيما جاء الدوري المصري في المركز الثالث بـ 31 لاعبًا، متقدمًا على عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى.

واصل الدوري المصري الممتاز تأكيد مكانته القارية، بعدما حل في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر الدوريات تمثيلًا للاعبين في البطولة، في مؤشر جديد على قوة المسابقة المحلية ودورها البارز في رفد المنتخبات الإفريقية بعناصر مؤثرة.

وجاء الدوري الهولندي في المركز الرابع بـ 30 لاعبًا، يليه الدوري التركي في المركز الخامس بـ 21 لاعبًا، بينما احتل الدوري الإيطالي المركز السادس بـ 19 لاعبًا، في ترتيب يعكس التنافس الشديد بين الدوريات على استقطاب وتطوير المواهب الإفريقية.

ترتيب غير متوقع للدوري الاسباني

فيما جاء الدوري الألمانى فى المركز السابع من خلال 17 لاعبا من أنديته فيما جاء الدوري الاسبانى صاحب الشهرة الكبيرة فى المركز الثامن بـ 16 لاعبا فقط والدوري السعودي فى المركز التاسع بـ 15 لاعبا فقط فيما جاء فى المركز العاشر الدوري البرتغالي يـ 14 لاعبا .

ويؤكد هذا التقدم للدوري المصري تفوقه على دوريات ذات تاريخ أوروبي عريق، ويبرز قدرته على الاحتفاظ بلاعبين أصحاب قيمة فنية عالية، إلى جانب كونه محطة رئيسية لإعداد العناصر الدولية قبل الاستحقاقات الكبرى.

نظام بطولة كأس الأمم الإفريقية

تُقام بطولة كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات ويتأهل إلى دور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث

ومنذ دور الـ16 تُلعب البطولة بنظام الإقصاء المباشر، وصولًا إلى المباراة النهائية، مع إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويهدف هذا النظام إلى زيادة حدة المنافسة ومنح الفرصة لأكبر عدد من المنتخبات لمواصلة المشوار، ما يضمن مباريات قوية منذ الأدوار الأولى.

وتأتي هذه النسخة في ظل تنافس غير مسبوق مع تواجد نخبة من أقوى منتخبات إفريقيا المدججة بالنجوم والمحترفين في كبرى الدوريات العالمية ما يعد جماهير الكرة ببطولة قوية ومفتوحة على كل الاحتمالات منذ صافرة البداية وحتى المشهد الختامي.