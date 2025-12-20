قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني
سؤال فى النواب بعد اقتحام أتوبيس مدرسة دولية لغرفة نوم أسرة
الزراعة: توطين صناعة مبيدات الآفات في مصر ونقل التكنولوجيا المتطورة
سوريا.. عمليات إغارة على مواقع داعش ومقتل عناصرهم
روسيا تدين قصف أوكرانيا لزابوروجيا.. وتحذر من حصول اليابان على النووي
رئيس الوزراء يغادر العاصمة اللبنانية عائدا إلى القاهرة
توغل الاحتلال الإسرائيلي في قرية عين زيوان بالقنيطرة جنوب سوريا
وفاة سمية الالفي .. رحلتها مع مرض السرطان
شبكة أطباء السودان: الدعم السريع أطلق سراح 9 من الكوادر الطبية المحتجزة
الكيلو بـ90 جنيها.. موعد انخفاض أسعار الليمون بالأسواق
كنت بربيه.. ننشر نص التحقيقات مع أم قتلت نجلها بالمعصرة «خاص»
أول رجب 2025 اليوم وغدا.. اعرف دعاء النبي وذكر يفتح الأبواب المغلقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

خريطة الدوريات في أمم إفريقيا 2025.. مصر تتصدر عربيا .. وترتيب غير متوقع للدوري الإسباني

أمم افريقيا
أمم افريقيا

بعد 24 ساعة .. تنطلق على الملاعب المغربية منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية فى نستختها الـ 35 .. في نسخة منتظرة تحظى باهتمام جماهيري وإعلامي واسع حيث تتجه أنظار القارة السمراء والعالم العربي إلى المغرب الذي يستضيف الحدث القاري الأكبر وسط جاهزية تنظيمية عالية وطموحات كبيرة للمنتخبات المشاركة في اعتلاء منصة التتويج.

تفوق أوروبي وحضور مصري مميز

وكشفت الإحصائيات الرسمية الخاصة بقوائم المنتخبات خريطة الدوريات المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2025، عن تصدر الدوري الفرنسي المشهد القاري، بعدما جاء في المركز الأول من حيث عدد اللاعبين المشاركين بواقع 51 لاعبًا، مستفيدًا من الانتشار الواسع للمحترفين الأفارقة داخل أنديته.

وحل الدوري الإنجليزي الممتاز في المركز الثاني بـ 33 لاعبًا، ليواصل بدوره دوره المحوري في احتضان أبرز نجوم القارة، فيما جاء الدوري المصري في المركز الثالث بـ 31 لاعبًا، متقدمًا على عدد من الدوريات الأوروبية الكبرى.

واصل الدوري المصري الممتاز تأكيد مكانته القارية، بعدما حل في المركز الثالث ضمن قائمة أكثر الدوريات تمثيلًا للاعبين في البطولة، في مؤشر جديد على قوة المسابقة المحلية ودورها البارز في رفد المنتخبات الإفريقية بعناصر مؤثرة.

وجاء الدوري الهولندي في المركز الرابع بـ 30 لاعبًا، يليه الدوري التركي في المركز الخامس بـ 21 لاعبًا، بينما احتل الدوري الإيطالي المركز السادس بـ 19 لاعبًا، في ترتيب يعكس التنافس الشديد بين الدوريات على استقطاب وتطوير المواهب الإفريقية.

ترتيب غير متوقع للدوري الاسباني

فيما جاء الدوري الألمانى فى المركز السابع من خلال 17 لاعبا من أنديته فيما جاء الدوري الاسبانى صاحب الشهرة الكبيرة فى المركز الثامن بـ 16 لاعبا فقط والدوري السعودي فى المركز التاسع بـ 15 لاعبا فقط فيما جاء فى المركز العاشر الدوري البرتغالي يـ 14 لاعبا .

ويؤكد هذا التقدم للدوري المصري تفوقه على دوريات ذات تاريخ أوروبي عريق، ويبرز قدرته على الاحتفاظ بلاعبين أصحاب قيمة فنية عالية، إلى جانب كونه محطة رئيسية لإعداد العناصر الدولية قبل الاستحقاقات الكبرى.

نظام بطولة كأس الأمم الإفريقية

تُقام بطولة كأس الأمم الإفريقية بمشاركة 24 منتخبًا، تم تقسيمهم إلى 6 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات ويتأهل إلى دور الـ16 أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة بالإضافة إلى أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث

ومنذ دور الـ16 تُلعب البطولة بنظام الإقصاء المباشر، وصولًا إلى المباراة النهائية، مع إقامة مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

ويهدف هذا النظام إلى زيادة حدة المنافسة ومنح الفرصة لأكبر عدد من المنتخبات لمواصلة المشوار، ما يضمن مباريات قوية منذ الأدوار الأولى.

وتأتي هذه النسخة في ظل تنافس غير مسبوق مع تواجد نخبة من أقوى منتخبات إفريقيا المدججة بالنجوم والمحترفين في كبرى الدوريات العالمية ما يعد جماهير الكرة ببطولة قوية ومفتوحة على كل الاحتمالات منذ صافرة البداية وحتى المشهد الختامي.

كأس الأمم الإفريقية بطولة كأس الأمم الإفريقية الملاعب المغربية الأمم الإفريقية الدوري الفرنسي الدوري الإنجليزي الدوري المصري الدوريات العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

حنان ترك

غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

ابراهيم سعيد

ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟

متى أول رجب 2025

متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

سمية الألفى

وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم السبت 20-12-2025.. آخر تحديث

ترشيحاتنا

جامعة القاهرة

انتظام برامج التدريب العملي لطلاب كلية العلوم بجامعة القاهرة الأهلية

جامعة القاهرة

جامعة القاهرة تشكل لجنة لحصر الأماكن غير المستغلة لتعظيم كفاءة الأصول

وزير الري

وزير الري يتابع تأهيل قيادات الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0

بالصور

صحارى.. جيب جلاديتور تضيف فئة جديدة موديل 2026

جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى
جيب جلاديتور صحارى

لتعزيز الطاقة والصحة العامة..أطعمة تحتوي على الحديد أكثر من اللحوم الحمراء

أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء
أطعمة غنية بالحديد أكثر من اللحوم الحمراء

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر.. خفيفة وسهلة التحضير

طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر
طريقة عمل فطائر بالجبنة والزعتر

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

ID. BUZZ
ID. BUZZ
ID. BUZZ

فيديو

سمية الألفي

وفاة سمية الألفي.. قصة حبها مع فاروق الفيشاوي بدأت شيكولاتة ووردة ولبان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد