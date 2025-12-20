أمم أفريقيا 2025 .. كواليس بعثة منتخب مصر قبل انطلاق البطولة .. وتفاصيل جلسات محمد صلاح

لا صوت يعلو فوق صوت بطولة الأمم الافريقية التى تنطلق غدا فى المملكة المغربية فى نسختها الـ 35 بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم الى 6 مجموعات .

ومع الأهتمام الكبير بالبطولة التى تضم بين عناصر العديد من نجوم كرة القدم العالمية وعلى رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح .. يظل الاهتمام المصري غير محدود فى ظل الرغبة الجامحة فى العودة من جديد لمنصات التتويج بعد غياب دام 16 عاما وتحديدا منذ عام 2010 وهى اخر بطولة توج بها منتخب مصر .

محمد صلاح وجلسات خاصة مع اللاعبين

يظل محمد صلاح قائد منتخب مصر واحدا من نجوم الكرة المصرية عبر التاريخ ليس بمهاراته ولا فنياته فقط بل بدوره القيادى وهو ما يظهر فى تلك الاوقات المهمة حيث يحرص صلاح على الحديث كل نجوم المنتخب للتأكيد على أهمية البطولة وأهمية الفوز بها والعودة لمصر بالكأس الغالية .

كلام صلاح مستمر مع لاعبى المنتخب خلال الجلسات التى يعقدها اللاعب سواء فى الفندق أو التدريبات أو أثناء التحرك أو العودة من ملاعب التدريب التى تم تخصيصها لمنتخب مصر أو أثناء تناول وجبات الغذاء .

محمد صلاح فى حديثه الدائم يؤكد لنجوم المنتخب أن منتخب مصر رغم كل ما يمر به حاليا يظل واحدا من أقوى المرشحين خاصة أن المنتخب صاحب خبرات كبيرة فى التعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة .

حسام حسن يبعد اللاعبين عن الكلام

وحرص الجهاز الفنى والاداري لمنتخب مصر على مطالبة اللاعبين بالابتعاد عن أى تصريحات صحفية فى تلك المرحلة لمزيد من التركيز بين كافة نجوم المنتخب استعدادا لضربة البداية أمام زيمبابوي بعد غد الاثنين .

وجاء القرار خشية أن يستغل البعض أى تصريحات قد يساء فهما حاليا فى اثارة الجماهير على المنتخب رغم الحاجة الماسة الى دعم الجماهير للاعبى المنتخب فى تلك المرحلة .

الكل جاهز فى المنتخب

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته على ملعب تغازوت بمدينة أكادير المغربية، استعدادًا لمواجهة منتخب زيمبابوي، المقررة يوم 22 ديسمبر الجاري.

وشارك في مران منتخب مصر 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.