قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وفاة سمية الألفى عن عمر يناهز 72 عاما
الدوري الإنجليزي.. أبرز مباريات اليوم السبت 20-12-2025 والقنوات الناقلة
عاودت الانخفاض.. تراجع سعر كرتونة البيض اليوم السبت بالبورصة والأسواق
البابا لاون يزور مكتبة مجلس الشيوخ الإيطالي ويطّلع على إنجيل نادر من القرن الـ15
أسعار الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى البنوك المصرية
كل مع تريد معرفته عن مشروع شروق الشمس الأمريكي لمستقبل غزة
غابت عن حفل الزفاف.. أول تعليق من حنان ترك على زواج نجلها
انخفاض جديد.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 20-12-2025
2.5 مليون مهاجر غير شرعي يغادرون الولايات المتحدة منذ عودة ترامب
صندوق النقد يرحب بقرض أوروبي بقيمة 90 مليار يورو لـ أوكرانيا
فتح باب التقديم لشغل وظيفة مندوب مساعد بـ مجلس الدولة 2025
أشرف شاكر: 21ديسمبر ذروة الانقلاب الشتوية.. ويناير سيشهد اضطرابات جوية كبيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أمم أفريقيا 2025 .. كواليس بعثة منتخب مصر قبل انطلاق البطولة .. وتفاصيل جلسات محمد صلاح

منتخب مصر
منتخب مصر

لا صوت يعلو فوق صوت بطولة الأمم الافريقية التى تنطلق غدا فى المملكة المغربية فى نسختها الـ 35 بمشاركة 24 منتخبا تم تقسيمهم الى 6 مجموعات .

ومع الأهتمام الكبير بالبطولة التى تضم بين عناصر العديد من نجوم كرة القدم العالمية وعلى رأسهم الفرعون المصري محمد صلاح .. يظل الاهتمام المصري غير محدود فى ظل الرغبة الجامحة فى العودة من جديد لمنصات التتويج بعد غياب دام 16 عاما وتحديدا منذ عام 2010 وهى اخر بطولة توج بها منتخب مصر .

محمد صلاح وجلسات خاصة مع اللاعبين

يظل محمد صلاح قائد منتخب مصر واحدا من نجوم الكرة المصرية عبر التاريخ ليس بمهاراته ولا فنياته فقط بل بدوره القيادى وهو ما يظهر فى تلك الاوقات المهمة حيث يحرص صلاح على الحديث كل نجوم المنتخب للتأكيد على أهمية البطولة وأهمية الفوز بها والعودة لمصر بالكأس الغالية .

كلام صلاح مستمر مع لاعبى المنتخب خلال الجلسات التى يعقدها اللاعب سواء فى الفندق أو التدريبات أو أثناء التحرك أو العودة من ملاعب التدريب التى تم تخصيصها لمنتخب مصر أو أثناء تناول وجبات الغذاء .

محمد صلاح فى حديثه الدائم يؤكد لنجوم المنتخب أن منتخب مصر رغم كل ما يمر به حاليا يظل واحدا من أقوى المرشحين خاصة أن المنتخب صاحب خبرات كبيرة فى التعامل مع مثل هذه المواقف الصعبة .

حسام حسن يبعد اللاعبين عن الكلام

وحرص الجهاز الفنى والاداري لمنتخب مصر على مطالبة اللاعبين بالابتعاد عن أى تصريحات صحفية فى تلك المرحلة لمزيد من التركيز بين كافة نجوم المنتخب استعدادا لضربة البداية أمام  زيمبابوي بعد غد الاثنين .

وجاء القرار خشية أن يستغل البعض أى تصريحات قد يساء فهما حاليا فى اثارة الجماهير على المنتخب رغم الحاجة الماسة الى دعم الجماهير للاعبى المنتخب فى تلك المرحلة .

الكل جاهز فى المنتخب

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام حسن، تدريباته على ملعب تغازوت بمدينة أكادير المغربية، استعدادًا لمواجهة منتخب زيمبابوي، المقررة يوم 22 ديسمبر الجاري.

وشارك في مران منتخب مصر 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوي، أحمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد صبحي، محمد هاني، أحمد عيد، رامي ربيعة، خالد صبحي، ياسر إبراهيم، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمد حمدي، أحمد فتوح، مروان عطية، حمدي فتحي، مهند لاشين، محمود صابر، محمد شحاتة، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، إبراهيم عادل، مصطفى فتحي، عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد، صلاح محسن، وأسامة فيصل.

محمد صلاح الأمم الافريقية المملكة المغربية منتخب مصر قائد منتخب مصر الكرة المصرية نجوم الكرة المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

إبراهيم سعيد

القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟

ايرينا يسري

بعد مباركتها على طلاقه.. إيرينا يسرى تكشف حقيقة ارتباطها بمصطفى أبو سريع

صلاح

تصرف مفاجئ من صلاح مع لاعبي ليفربول بعد أزمته مع سلوت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب صباح اليوم السبت 20-12-2025

التيمم بدلا من الوضوء

هل يجوز التيمم بدلا من الوضوء بسبب البرد الشديد؟.. الإفتاء تحسم الجدل

سعر الذهب اليوم

قفزة جديدة في سعر الذهب عيار 21 مساء اليوم الجمعة

متى أول رجب 2025

متى أول ليلة من رجب 2025 غدا السبت أم الأحد؟.. موعدها بعد 17 ساعة

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

224 منشأة طبية جاهزة للمنظومة الجديدة في كفر الشيخ

خلال عطلة نهاية الأسبوع… “إقبال كبير من المواطنين على سوق "الأسماك"وسوق "الأوت ليت"

عطلة نهاية الأسبوع.. إقبال كبير من المواطنين على سوق الأسماك والأوت ليت ببورسعيد

مشرحة

قنا .. مصرع تلميذ سقط من الطابق الرابع بنجع حمادى

بالصور

صدمة لمحبيها .. فولكس فاجن تعلن إيقاف سيارتها الشهيرة للأبد

ID. BUZZ
ID. BUZZ
ID. BUZZ

طريقة تنظيف بقعة زيت على الملابس.. خطوة مطلوبة قبل إدخالها الغسالة

بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة
بقعة زيت على ملابسك؟ افعلي هذه الخطوة قبل إدخالها إلى الغسالة

كيفية إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش
إزالة عجينة السلايم من الملابس دون إتلاف القماش

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية ..7 خطوات الأخيرة تدهشك

علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية
علاج احتقان الأنف في البيت بدون أدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد