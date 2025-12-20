فين القنوات مش مكتوبة ؟؟؟موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. والقنوات الناقلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطيران التايلندي يقصف جسرا في عمق كمبوديا
متى نقرأ دعاء أول رجب 2025؟.. فرصتك لتحقيق أحلامك قد تبدأ اليوم
جدول مباريات اليوم السبت 20 ديسمبر 2025 والقنوات الناقلة
النوم والمكيفة والعادية.. مواعيد قطارات أسوان اليوم السبت 20-12-2025
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يشهد اجتماع الجمعية العمومية للمدارس الكاثوليكية بمصر
380 جنيهًا.. شعبة القصابين تكشف مفاجأة في أسعار اللحوم
مساء اليوم.. مانشستر سيتي يستهدف مواصلة الانتصارات أمام وست هام
أحمد العوضي يعلق على جدل “الأعلى أجرا” في الدراما المصرية | فيديو
إحنا بنلعب بلي ولا إيه؟ .. عمرو الدردير يسخر من إيقاف قيد الزمالك
مصادر أمريكية تحدد مدة عملية عين الصقر ضد داعش فى سوريا
دعاء قضاء الدين قبل وبعد الصلاة لا يرد.. بهذه الصيغة يسدها الله عنك
الدردير يشيد بممدوح عباس: يدافع عن الزمالك في كل وقت
رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. والقنوات الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

تعيش الجماهير المصرية حالة من الترقب والحماس خلال الساعات الأخيرة، مع اقتراب انطلاق مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية.

 وتتصدر مواجهة الفراعنة أمام منتخب زيمبابوي المشهد الرياضي، خاصة في ظل الأداء الإيجابي والمبشر الذي قدمه المنتخب الوطني خلال المباراة الودية الأخيرة، والتي اعتُبرت بروفة ناجحة قبل خوض غمار المنافسات القارية. هذا الأداء عزز من حالة التفاؤل لدى الشارع الرياضي المصري، الذي يمني النفس ببداية قوية تعيد الثقة في قدرة المنتخب على المنافسة بقوة على اللقب.

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا 2025

يفتتح منتخب مصر مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بمواجهة مهمة أمام منتخب زيمبابوي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة على مستوى الانطلاقة المعنوية للبطولة. ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. ويحتضن اللقاء استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، أحد الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة. ومن المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، كونها أول ظهور رسمي للفراعنة في النسخة الحالية من البطولة.

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 عن وقوع منتخب مصر في مجموعة قوية تضم عددًا من المنتخبات التي تمتلك تاريخًا وخبرة على الساحة الإفريقية. وضمت المجموعة كلًا من منتخب مصر، ومنتخب زيمبابوي، إلى جانب جنوب إفريقيا وأنجولا. وتُعد هذه المجموعة متوازنة نسبيًا، لكنها تتطلب تركيزًا كبيرًا من لاعبي الفراعنة لتحقيق أفضل النتائج وضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في ظل طموحات الجماهير المصرية باستعادة اللقب القاري الغائب

منتخب مصر اخبار منتخب مصر كأس الامم الافريقية حسام حسن

