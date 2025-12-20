فين القنوات مش مكتوبة ؟؟؟موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا.. والقنوات الناقلة

تعيش الجماهير المصرية حالة من الترقب والحماس خلال الساعات الأخيرة، مع اقتراب انطلاق مشوار منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025، التي تستضيفها المملكة المغربية.

وتتصدر مواجهة الفراعنة أمام منتخب زيمبابوي المشهد الرياضي، خاصة في ظل الأداء الإيجابي والمبشر الذي قدمه المنتخب الوطني خلال المباراة الودية الأخيرة، والتي اعتُبرت بروفة ناجحة قبل خوض غمار المنافسات القارية. هذا الأداء عزز من حالة التفاؤل لدى الشارع الرياضي المصري، الذي يمني النفس ببداية قوية تعيد الثقة في قدرة المنتخب على المنافسة بقوة على اللقب.

موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي في أمم إفريقيا 2025

يفتتح منتخب مصر مشاركته في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 بمواجهة مهمة أمام منتخب زيمبابوي، في لقاء يحمل أهمية كبيرة على مستوى الانطلاقة المعنوية للبطولة. ومن المقرر أن تُقام المباراة يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة. ويحتضن اللقاء استاد أدرار بمدينة أغادير المغربية، أحد الملاعب التي تستضيف مباريات البطولة. ومن المتوقع أن تحظى المباراة بمتابعة جماهيرية وإعلامية واسعة، كونها أول ظهور رسمي للفراعنة في النسخة الحالية من البطولة.

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية 2025

أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 عن وقوع منتخب مصر في مجموعة قوية تضم عددًا من المنتخبات التي تمتلك تاريخًا وخبرة على الساحة الإفريقية. وضمت المجموعة كلًا من منتخب مصر، ومنتخب زيمبابوي، إلى جانب جنوب إفريقيا وأنجولا. وتُعد هذه المجموعة متوازنة نسبيًا، لكنها تتطلب تركيزًا كبيرًا من لاعبي الفراعنة لتحقيق أفضل النتائج وضمان التأهل إلى الأدوار الإقصائية، في ظل طموحات الجماهير المصرية باستعادة اللقب القاري الغائب