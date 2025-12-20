منتخب مصر يرتدي الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا

كشف الإعلامى خالد الغندور عن الزي الرسمي لمنتخب مصر في مباراة زيمبابوى وجنوب افريقيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب خالد الغندور :" تقرر أن يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم القميص الأحمر والشورت الأبيض في مباراتي زيمبابوي وجنوب أفريقيا، المقرر إقامتهما يومي 22 و26 ديسمبر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تُقام في المغرب، وذلك خلال الاجتماع الفني للمجموعة.

بينما يرتدي منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود في مواجهة أنجولا، المقرر لها يوم 29 ديسمبر، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة