قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منتخب مصر يرتدي الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا
سوريا ..القوات الأمريكية تطلق قنابل ضوئية بمحيط جبل العموري شرقي حمص
أحمد العوضي يكشف لـ صدى البلد شخصيته بمسلسل علي كلاي وأمنيته فى 2026|فيديو
اقتصادية الشيوخ تناقش قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. الأحد
سعر الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى مصر
أوليكسي ميلنيك: الشعب الأوكراني يريد السلام وإنهاء الحرب
6 عبادات ثوابها عظيم أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تغفل عنها
صدمة للملايين حول العالم.. ترامب يعلّق قرعة الهجرة الأمريكية مؤقتا
بقوة 809 حصانًا.. تعديل خارق لـ BMW 8 كوبيه من G-POWER
ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟
القيادة المركزية الأمريكية تكشف دور الأردن في ضرب تنظيم داعش بسوريا
القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر يرتدي الأحمر أمام زيمبابوي وجنوب أفريقيا.. والأبيض أمام أنجولا

منتخب مصر
منتخب مصر
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامى خالد الغندور عن الزي الرسمي لمنتخب مصر في مباراة زيمبابوى وجنوب افريقيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك 

وكتب خالد الغندور :" تقرر أن يرتدي منتخب مصر الأول لكرة القدم القميص الأحمر والشورت الأبيض في مباراتي زيمبابوي وجنوب أفريقيا، المقرر إقامتهما يومي 22 و26 ديسمبر الجاري، ضمن الجولتين الأولى والثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، التي تُقام في المغرب، وذلك خلال الاجتماع الفني للمجموعة.

بينما يرتدي منتخب مصر القميص الأبيض والشورت الأسود في مواجهة أنجولا، المقرر لها يوم 29 ديسمبر، ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات للبطولة

مباراة زيمبابوى وجنوب افريقيا الغندور الزي الرسمي منتخب مصر مواجهة أنجولا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

عي نقابة الأطباء

راح يعمل خير قتلوه | نهاية مأساوية لطبيب قنا.. والنقابة العامة تطالب بالقصاص

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

مصطفى حسني يترك مقعده ليصطحب المتسابق عطية الله في دولة التلاوة

جانب من البرنامج

محمد وفيق يواصل رحلة "دولة التلاوة" وعلى عثمان يغادر المسابقة

الإعلامي مصطفى بكري

مصطفى بكري: الإخوان تختلس 100 مليون دولار من السويد

بالصور

أكلة بـ 50 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره
البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره
البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد