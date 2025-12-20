ينطلق الأحد بالمغرب.. تفاصيل حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025

أعلنت لجنة تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عن البرنامج الرسمي لحفل الافتتاح، الذي يمثل الانطلاقة الفعلية للعرس القاري المنتظر، وسط اهتمام واسع من جماهير كرة القدم في أفريقيا وخارجها.

موعد ومكان حفل الافتتاح

من المقرر أن يقام حفل الافتتاح الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط. وينطلق الحفل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً (18:30)، ليكون بداية احتفالية تليق بحجم وقيمة البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات الأفريقية.

المباراة الافتتاحية للبطولة

يأتي حفل الافتتاح مباشرة قبل انطلاق المباراة الافتتاحية، التي ستجمع بين منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، ونظيره منتخب جزر القمر. وتُعد هذه المواجهة محل ترقب كبير من الجماهير المغربية، التي تأمل في انطلاقة قوية لأسود الأطلس تعكس طموحاتهم في المنافسة على اللقب القاري.

دعوة للجماهير وتنظيم الدخول

وفي إطار حرصها على إنجاح الحدث، وجهت اللجنة المنظمة دعوة صريحة للجماهير بضرورة الحضور إلى الملعب في وقت مبكر، لتسهيل عملية الدخول وتجنب أي ازدحام محتمل في محيط الاستاد. وأكدت اللجنة أن أبواب ملعب الأمير مولاي عبد الله ستُفتح أمام الجماهير ابتداءً من الساعة الثانية ظهرًا

أجواء احتفالية وتجربة متكاملة

إتاحة الدخول المبكر تمنح الجماهير فرصة الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تسبق المباراة، ومتابعة الفعاليات المصاحبة لحفل الافتتاح، في تجربة متكاملة تجمع بين المتعة الكروية والتنظيم المميز. ويعكس هذا الترتيب حرص اللجنة المنظمة على تقديم نسخة استثنائية من كأس أمم أفريقيا، تليق بتاريخ البطولة ومكانتها على الساحة الرياضية الأفريقية



