قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
اقتصادية الشيوخ تناقش قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار.. الأحد
سعر الدولار اليوم السبت 20-12-2025 فى مصر
أوليكسي ميلنيك: الشعب الأوكراني يريد السلام وإنهاء الحرب
6 عبادات ثوابها عظيم أوصى بها النبي بعد صلاة الفجر.. لا تغفل عنها
صدمة للملايين حول العالم.. ترامب يعلّق قرعة الهجرة الأمريكية مؤقتا
بقوة 809 حصانًا.. تعديل خارق لـ BMW 8 كوبيه من G-POWER
ليلة القبض على إبراهيم سعيد.. ماذا حدث في فندق شهير بالقاهرة الجديدة؟
القيادة المركزية الأمريكية تكشف دور الأردن في ضرب تنظيم داعش بسوريا
القبض على إبراهيم سعيد في فندق شهير بالتجمع | ماذا حدث؟
البابا تواضروس يستقبل خدام كنيسة مارمرقس والأنبا بيشوي في دبي
مصطفى بكري: قوات حرس الحدود تساهم في تأمين قناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ينطلق الأحد بالمغرب.. تفاصيل حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025

كأس أمم أفريقيا
كأس أمم أفريقيا

أعلنت لجنة تنظيم بطولة كأس أمم أفريقيا 2025 عن البرنامج الرسمي لحفل الافتتاح، الذي يمثل الانطلاقة الفعلية للعرس القاري المنتظر، وسط اهتمام واسع من جماهير كرة القدم في أفريقيا وخارجها.

موعد ومكان حفل الافتتاح

من المقرر أن يقام حفل الافتتاح الرسمي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025 يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة المغربية الرباط. وينطلق الحفل في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً (18:30)، ليكون بداية احتفالية تليق بحجم وقيمة البطولة القارية الأهم على مستوى المنتخبات الأفريقية.

المباراة الافتتاحية للبطولة 

يأتي حفل الافتتاح مباشرة قبل انطلاق المباراة الافتتاحية، التي ستجمع بين منتخب المغرب، صاحب الأرض والجمهور، ونظيره منتخب جزر القمر. وتُعد هذه المواجهة محل ترقب كبير من الجماهير المغربية، التي تأمل في انطلاقة قوية لأسود الأطلس تعكس طموحاتهم في المنافسة على اللقب القاري.

دعوة للجماهير وتنظيم الدخول

وفي إطار حرصها على إنجاح الحدث، وجهت اللجنة المنظمة دعوة صريحة للجماهير بضرورة الحضور إلى الملعب في وقت مبكر، لتسهيل عملية الدخول وتجنب أي ازدحام محتمل في محيط الاستاد. وأكدت اللجنة أن أبواب ملعب الأمير مولاي عبد الله ستُفتح أمام الجماهير ابتداءً من الساعة الثانية ظهرًا 

أجواء احتفالية وتجربة متكاملة

إتاحة الدخول المبكر تمنح الجماهير فرصة الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تسبق المباراة، ومتابعة الفعاليات المصاحبة لحفل الافتتاح، في تجربة متكاملة تجمع بين المتعة الكروية والتنظيم المميز. ويعكس هذا الترتيب حرص اللجنة المنظمة على تقديم نسخة استثنائية من كأس أمم أفريقيا، تليق بتاريخ البطولة ومكانتها على الساحة الرياضية الأفريقية


 

كأس الأمم الأفريقية أخبار الرياضة منتخب المغرب منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

والدة شيماء جمال السيدة ماجدة الحشاش

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال وترحيلها لمطروح.. القصة الكاملة للقبض على ماجدة الحشاش

الأرصاد

الشتاء من بكره .. الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين

ياسمين عز

الزم حدودك| رسالة نارية من ياسمين عز لـ محمد صبحي: خليك شريف في خصومتك

مفيدة شيحة

عادل إمام .. طلب عاجل من مفيدة شيحة على الهواء

الشتاء

الانقلاب الشتوي يقترب.. موعد أطول ليل في عام 2025

يزن النعيمات

عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر

سعر الذهب

سعر الذهب في تعاملات مساء اليوم الجمعة 19-12-2025

عي نقابة الأطباء

راح يعمل خير قتلوه | نهاية مأساوية لطبيب قنا.. والنقابة العامة تطالب بالقصاص

ترشيحاتنا

الزوجة

المرأة ليست حيوانة.. عالم بالأزهر: لا يوجد في الإسلام ضرب الزوج لزوجته من أجل العلاقة

الدكتور يسري جبر

هل يأثم من قال إن شاء الله لأمر لا ينوي فعله؟.. يسري جبر يُجيب

واقعة فتاة المترو

عالم بالأزهر يعلق على واقعة فتاة المترو: الرجل في سن جدها واتهمته بالجنان

بالصور

أكلة بـ 50 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم
أكلة بـ20 جنيه تشبع أسرة كاملة.. وصفة اقتصادية بطعم المطاعم

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره
البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره
البالطو الفرو الصناعي.. تنظيف طبيعي يحافظ على أناقته ويطيل عمره

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء.. كيف تنظفيه بطريقة صحيحة؟

أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة
أخطاء شائعة تدمر فورير الشتاء… تعلمي كيف تنظفيه بطريقة صحيحة

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025.. قدراتك الفكرية تقودك لتجارب ثرية

برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية
برج الدلو حظك اليوم السبت 20 ديسمبر 2025..استغلال قدراتك الفكرية سيقودك لتجارب ثرية

فيديو

حقيقة ارتباط العوضي ويارا السكري

بحبه وبحترمه.. يارا السكري تكشف حقيقة علاقتها بالفنان أحمد العوضي

داليا مصطفى وشريف سلامة

داليا مصطفى ترد على السؤال الصعب هل تعود الى شريف سلامة؟ اعرف التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد