هداف كوت ديفوار مهدد بالغياب عن كأس أمم أفريقيا.. اعرف السبب!

كشفت تقارير إعلامية عن صدمة يعيشها منتخب كوت ديفوار قبل انطلاق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بـ المغرب.



وذكرت التقارير الإعلامية أن مشاركة النجم الإيفواري سيباستيان هالر لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني في كأس أمم إفريقيا باتت محل شك كبير بعد تعرضه لإصابة في الجزء الخلفي من الفخذ.



وتنطلق منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 في المغرب يوم 21 ديسمبر 2025 وتستمر حتى 18 يناير 2026 بمشاركة منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن.



وتقام المباراة الإفتتاحية بين منتخب المغرب وجزر القمر علي أن تستضيف 6 مدن مغربية بطولة الكان حيث تعتبر هذه النسخة محطة مهمة استعداداً لكأس العالم 2026.



القنوات الناقلة لـ أمم إفريقيا

تنقل أكثر من 150 قناة تلفزيونية عالمية حول العالم منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا حيث قامت بشراء حقوق بث منافسات الكان 2025 – المغرب.



وتتهافت القنوات العالمية لنقل مباريات كأس أمم إفريقيا وذلك دلالة على الإنتشار غير المسبوق الذي يؤكد المكانة العالمية للبطولة وقيمة التنظيم المغربي.



منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادا لـ أمم إفريقيا

يختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني تدريبه باستاد القاهرة في إطار الاستعداد لمواجهة نيجيريا غدا الثلاثاء في التجربة الودية الأخيرة استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب.



ويستضيف منتخب مصر في الثامنة مساء غد الثلاثاء نظيره منتخب نيجيريا باستاد القاهرة الدولي، على أن يتوجه منتخب الفراعنة الكبار في اليوم التالي مباشرة للمغرب من أجل المشاركة ضمن منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.



ووقع منتخب مصر الوطني بقيادة حسام حسن ضمن مجموعة ضمت منتخبات جنوب أفريقيا وأنجولا وزيمبابوي.