مدرب بايرن ميونيخ: أتمني تتويج الكونغو بلقب أمم إفريقيا

️أعرب البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيج الألماني، عن أمنياته بتتويج منتخب الكونغو الديمقراطية بلقب كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

قال البلجيكي فينست كومباني عبر تصريحات صحفية: بالطبع أتمنى تتويج جمهورية الكونغو الديمقراطية بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.

وعن رحيل لاعب بايرن ميونيخ نيكولاس جاكسون للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، قال: كأس أمم أفريقيا بطولة كبيرة وتستحق كل الاحترام. اللاعبون الأفارقة ينتظرون هذا الحدث لأنه يحمل قيمة خاصة ومعنى مختلفًا لهم.

وأضاف مدرب بايرن ميونيخ الألماني: مشاركة نيكولاس جاكسون في البطولة أمر نفخر به وندعمه بالكامل، ونتمنى له ولمنتخب بلاده كل التوفيق في مشوارهم.