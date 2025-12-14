قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإنفلونزا الموسمية تضرب العالم.. رئيس قسم المناعة يحذر المواطنين
صدمة خلال افتتاح تمثال ميسي في الهند.. فوضى وتخريب الملعب بـ كولكتا
محافظ القاهرة لـ«صدى البلد»: لا تهاون مع المخالفين.. والباعة الجائلون لهم أماكن مخصصة داخل موقف السلام
استجابة لسوء الأحوال الجوية.. الهلال الأحمر يكثف إمدادات الشتاء إلى غزة
وظائف خالية بإعلان وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.. قدم الآن
غزة.. اغتيال ضابط في جهاز الأمن الداخلي بمخيم المغازي والاحتلال ينفي مسؤوليته
مذكرات أنيس منصور بخط يده.. دار المعارف تطبع اعترافات فيلسوف الصحافة المصرية والعربية
المرء على دين خليله.. حسن الصحبة في الإسلام وأهمية اختيار الصديق
واشنطن تبحث نشر قوة دولية في غزة مطلع 2026 ضمن خطة أممية
مدرب بايرن ميونيخ: أتمني تتويج الكونغو بلقب أمم إفريقيا
تصاعد حالات التخلف عن سداد قروض الطلاب في أمريكا إلى 9 ملايين مقترض
اليوم.. مباراة منتخبي مصر واليابان للناشئين وديا
رياضة

مدرب بايرن ميونيخ: أتمني تتويج الكونغو بلقب أمم إفريقيا

فينست كومباني
فينست كومباني
يسري غازي

️أعرب البلجيكي فينسنت كومباني المدير الفني لفريق بايرن ميونيج الألماني، عن أمنياته بتتويج منتخب الكونغو الديمقراطية بلقب كأس أمم إفريقيا بالمغرب 2025.

قال البلجيكي فينست كومباني عبر تصريحات صحفية: بالطبع أتمنى تتويج جمهورية الكونغو الديمقراطية بلقب كأس أمم إفريقيا 2025.

وعن رحيل لاعب بايرن ميونيخ نيكولاس جاكسون للمشاركة في كأس أمم أفريقيا، قال: كأس أمم أفريقيا بطولة كبيرة وتستحق كل الاحترام. اللاعبون الأفارقة ينتظرون هذا الحدث لأنه يحمل قيمة خاصة ومعنى مختلفًا لهم.

وأضاف مدرب بايرن ميونيخ الألماني: مشاركة نيكولاس جاكسون في البطولة أمر نفخر به وندعمه بالكامل، ونتمنى له ولمنتخب بلاده كل التوفيق في مشوارهم.

بايرن ميونيخ كأس أمم إفريقيا الكونغو الديمقراطية المغرب نيكولاس جاكسون

