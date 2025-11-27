بايرن ميونخ يتحرك لتجديد عقد هاري كين قبل نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية عن ملامح خطة نادي بايرن ميونخ لحسم مستقبل مهاجمه الإنجليزي هاري كين، الذي يمتد عقده الحالي مع الفريق حتى 30 يونيو 2027.

وذكرت صحيفة كيكر الألمانية أن إدارة النادي البافاري تستعد لفتح باب المفاوضات مع كين خلال شهر يناير المقبل، من أجل تأمين بقائه لفترة أطول، خاصة أنه يبلغ 32 عامًا ويعد أحد أهم عناصر الفريق.

وأضافت الصحيفة أن مسؤولي بايرن ميونخ يعتزمون عقد اجتماع مع وكيل اللاعب في مطلع عام 2026، لمناقشة جميع التفاصيل المتعلقة بالعقد الجديد وشروطه.

وفي سياق متصل، أشارت التقارير إلى أن هاري كين يمتلك بندًا يسمح له بالرحيل عن النادي في الصيف المقبل، من خلال شرط فسخ متاح حتى نهاية يناير القادم.

ورغم ذلك، أكد قائد منتخب إنجلترا في تصريحات سابقة لصحيفة بيلد أنه يشعر بالارتياح داخل صفوف الفريق البافاري، مشددًا على أنه لم يتلق أي اتصالات من أندية أخرى، وأن احتمال رحيله بعد نهاية الموسم يعد "غير وارد بدرجة كبيرة.