قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لخريجي الصيدلة.. اعرف المستندات المطلوبة للقيد بالنقابة
خناقة بالأسلحة البيضاء والشماريخ بسبب معاكسة فتاة ببولاق الدكرور
من وسيلة داخل القرى إلى أزمة في المدن.. كيف يؤثر التوك توك على المرور؟ | فيديو
بالقانون الجديد.. ما شرط تنفيذ العقوبة الصادرة بحق الزوجين؟
تعزيزات عسكرية للجيش السوداني في شمال كردفان.. آخر التطورات
مايان السيد: كنت أمر بحالة توهان قبل موافقتي على فيلم ولنا في الخيال حب
خلال حملة بنقادة.. تموين قنا يضبط 97 عبوة زبادى منتهية الصلاحية
الاتحاد الأفريقي يدين الانقلاب العسكري في غينيا بيساو ويطالب بالإفراج عن الرئيس إمبالو
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم 27-11-2025.. تفاصيل
السياحة تعلن شرطا جديدا لتنظيم رحلات عمرة شعبان ورمضان.. ما هو؟
تراجع جديد لسعر الذهب مساء اليوم الخميس 27-11-2025.. تفاصيل
رئيس لبنان: لم أتلق أي ردة فعل عملية على مبادرات التفاوض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

السبب الحقيقي وراء وقف القيد 3 مرات لنادي الزمالك هذا الموسم

نادي الزمالك
نادي الزمالك
منار عبد العظيم

كشف الناقد الرياضي أدهم عبد الرحيم أن قرار وقف قيد نادي الزمالك 3 مرات خلال الموسم الحالي يعود بشكل مباشر إلى تراكم مستحقات مدربين سابقين لم يتم سدادها، مؤكدًا أن الأزمة ليست مجرد سوء إدارة لحظي، بل نتيجة تراكمات مالية وإدارية طويلة.

تذبذب أداء فريق الكرة

وأوضح عبد الرحيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن فريق الكرة يعاني من تذبذب واضح في المستوى بسبب عدم الاستقرار الإداري والمالي، وهو ما انعكس على النتائج وأثار غضب الجماهير.

تدهور في ألعاب الصالات

وأكد أن مشكلات الزمالك لا تتوقف عند كرة القدم، بل امتدت إلى باقي الألعاب، مشيرًا إلى:

تراجع كبير في مستوى فريق اليد رغم سيطرته على إفريقيا لسنوات.

ابتعاد السلة والطائرة عن المنافسة.

استمرار أزمة أرض أكتوبر دون حلول واضحة حتى الآن.

محاولات لتهدئة الجماهير دون حلول فعلية

وعلّق على تصريحات نائب رئيس النادي هشام نصر حول قرب حل الأزمات، معتبرًا أنها مجرد محاولة لاحتواء غضب الجماهير، خاصة مع فقدان الثقة في المجلس بعد تراجع النتائج في مختلف الألعاب.

رفع القيد مشروط والصفقات مجمّدة

وفي ختام حديثه، أشار عبد الرحيم إلى أن هناك تحركًا داخل النادي لرفع القيد، لكنه ما يزال مشروطًا بتوفير موارد مالية لسداد المستحقات، بينما يبقى ملف الصفقات مجمّدًا في ظل غياب رؤية واضحة من الجهاز الفني.

الزمالك نادي الزمالك 3 مرات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج

والدة شيماء جمال

3ملايين جنيه وعجلين.. طلبات محامي أيمن حجاج من والدة شيماء جمال

أرشيفية

هخلصلك عليه.. اعترافات صادمة لسيدة اغتصـ.ـبها سائق بعد تهديدها بقـ.ـتل طفلها

تامر حسني

بعد تعافيه من المرض.. تامر حسني يتبرع بأجره في حفله بقصر عابدين 20 ديسمبر

ترشيحاتنا

جاك جي اس 8 برو موديل 2026

مواصفات جاك جي إس 8 برو 2026 الجديدة

ساوايست اس 06 ام جيتور داشينج 2026

أيهما تفضل.. ساوايست اس 06 ام جيتور داشينج 2026

سيارات جديدة 2026 في مصر

منها تاليانت واكسنت RB ..سيارات جديدة 2026 في مصر

بالصور

خرافات شائعة عن جرثومة المعدة.. طرق مختلفة للعلاج ونصائح ذهبية للخبراء

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
خرافات شائعة حول جرثومة المعدة

طريقة عمل الحمام المحشي بالأرز بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف والتطوير الجارية بشارع سعد زغلول بالزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم

فيديو

وفاة هبة الزياد

رحيل مفاجئ يهز الإعلام.. من هي هبة الزياد؟

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد