وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات والصيانة ورفع الكفاءة بمدينة الشروق

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات والصيانة ورفع الكفاءة ومنظومة النظافة بمدينة الشروق، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وقال وزير الإسكان، إن الاجتماع يأتي لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة الشروق، وخاصة أعمال رفع كفاءة والصيانة ومنظومة النظافة على مستوى المدينة، فيما يخص المحاور الرئيسية والطرق الداخلية بكافة عناصرها من زراعات وإنارة وتنسيق الموقع، مشدداً على أهمية أن يشعر المواطن بجودة الخدمات المقدمة له.



صيانة الطرق

وتابع الوزير، خلال الاجتماع الجهود المبذولة في ملف الصيانة الخاصة بالطرق والمحاور حيث يتم تنفيذ العديد من الأعمال ومنها المداخل الخاصة بالمدينة بالإضافة إلى الأعمال الجارية بمنظومة النظافة، حيث يتم المتابعة الدورية وتكثيف الأعمال لتحقيق المستهدف، كما تم استعراض مقترح مشروع حديقة ترفيهية بالمدينة.

وفي ختام الاجتماع، ووجه الوزير بوضع برنامج زمني لأعمال الصيانة ورفع الكفاءة للطرق بكافة عناصرها واستمرار المتابعة الدورية لمنظومة النظافة.