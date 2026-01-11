قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة 2026
تراجع ملحوظ في سعر الذهب بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة
محترفين وربع .. حمدي فتحي يثير الجدل بعد تريند صلاح وحسام حسن
6 لاعبين من منتخب مصر مهددون بالغياب عن نهائي أفريقيا في هذه الحاله
هل الخلع حلال أم حرام إذا تم دون رغبة الزوج؟.. أزهري يعلن مفاجأة
سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 11 يناير 2026
نتنياهو يوقع اتفاقاً أمنياً مع ألمانيا يتضمن تعاوناً سيبرانياً وتعقباً لإيران ووكلائها
وست هام يونايتد يتاهل إلى دور الـ32 من بطولة كأس إنجلترا
تقوّي أواصر المودة.. الإفتاء توضح حكم المصافحة بين المصلين
وفد من حماس يصل القاهرة للتشاور بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
ماراثون المهندسين يشتعل.. 570 مرشحا في اليوم الأول و13 يتنافسون على مقعد النقيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير الإسكان يتابع مشروعات المماشى السياحية بعدد من المدن الجديدة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
آية الجارحي

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة مشروع المماشي السياحية بعدد من المدن الجديدة.

 وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات متابعة المشروعات بالمدن الجديدة.
واستعرض الاجتماع، عناصر وأهداف إقامة مشروع المماشى السياحية بالمدن الجديدة والتي تتضمن مسارات للدراجات وأنشطة رياضية واجتماعية وتجارية، وتستهدف تعظيم الاستفادة وحسن استغلال المساحات الموجودة في المدن الجديدة وتجميل تلك المساحات.
كما تم متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المماشي السياحية في مدن "العاشر من رمضان ودمياط الجديدة وحدائق أكتوبر والسادات"، بجانب مقترح وتصور خاص بالمشروعات المقرر طرحها والتي  تضم مباني تجارية ومطاعم وغيرها، كما تضم مسطحات خضراء - أماكن جلوس عامة.
وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على أهمية وضع ضوابط لمشروعات المماشي السياحية بكافة المدن وعدم التسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، واستمرار تنفيذ الحملات اليومية لرفع أي إشغالات.

الإسكان المجتمعات العمرانية المدن الجديدة حدائق أكتوبر دمياط الجديدة السادات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأمطار

غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

وزير التعليم مع سفير اليابان

وزير التعليم: تطوير مناهج الرياضيات حتى الصف الثالث الثانوي بالتعاون مع اليابان

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

ترشيحاتنا

انقلاب سيارة ملاكي

إصابة سيدتين في انقلاب سيارة على كوبري نمرة البصل بطريق المحلة - كفر الشيخ الدولي

المتهم

سقوط عاطل تعدى على شخصين بسلاح أبيض في قبضة الأمن بالشرقية

مجلس الدولة

قرار جديد من المحكمة في سحب ترخيص مدرسة سيذر الدولية للغات

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد