وزير الإسكان يتابع مشروعات المماشى السياحية بعدد من المدن الجديدة

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا لمتابعة مشروع المماشي السياحية بعدد من المدن الجديدة.

وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة، وذلك ضمن سلسلة اجتماعات متابعة المشروعات بالمدن الجديدة.

واستعرض الاجتماع، عناصر وأهداف إقامة مشروع المماشى السياحية بالمدن الجديدة والتي تتضمن مسارات للدراجات وأنشطة رياضية واجتماعية وتجارية، وتستهدف تعظيم الاستفادة وحسن استغلال المساحات الموجودة في المدن الجديدة وتجميل تلك المساحات.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المماشي السياحية في مدن "العاشر من رمضان ودمياط الجديدة وحدائق أكتوبر والسادات"، بجانب مقترح وتصور خاص بالمشروعات المقرر طرحها والتي تضم مباني تجارية ومطاعم وغيرها، كما تضم مسطحات خضراء - أماكن جلوس عامة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الإسكان على أهمية وضع ضوابط لمشروعات المماشي السياحية بكافة المدن وعدم التسبب فى إعاقة الحركة المرورية وعرقلة حركة المواطنين، واستمرار تنفيذ الحملات اليومية لرفع أي إشغالات.