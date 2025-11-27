كأس الكونفدرالية| الفدائي ينضم لـ الزمالك في رحلة كايزر تشيفز

انضم الفلسطيني عدي الدباغ مهاجم نادي الزمالك، لبعثة الفريق في جنوب أفريقيا صباح اليوم الخميس، استعدادًا لخوض مباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ويخوض الزمالك تدريبه في الثالثة عصر اليوم الخميس، على الملعب الفرعي باستاد بيتر موكابا في مدينة بولوكواني بجنوب أفريقيا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



ومن المقرر أن يلقي أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق محاضرة فنية على اللاعبين في الثامنة مساء اليوم للحديث عن المباراة المرتقبة أمام بطل جنوب أفريقيا.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات في الثالثة عصر السبت 29 نوفمبر الجاري باستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف على نظيره فريق زيسكو الزامبي بهدف دون رد فى إفتتاحية دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.