أحمد حسن يكشف تطورات تجديد أحمد حمدي مع الزمالك

كشف أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق تطورات ملف تجديد أحمد حمدي في الزمالك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن: ملف التجديد لأحمد حمدي غير واضح في الزمالك خلال الفترة الحالية ولم يتم الحديث مع اللاعب خلال الفترة الماضية.

مباراه الزمالك القادمة

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف لخوض مباراة قوية خارج الديار أمام نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وتنقل شبكة قنوات بي ان سبورت مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبدالرؤوف ضيفا على نظيره فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي فى تمام الساعة الثالثة عصر يوم السبت القادم فى ثاني جولات دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.