رياضة

أحمد سليمان بين نارين.. صهره يتمرد والزمالك: عايز حقي

أحمد سليمان
أحمد سليمان
منتصر الرفاعي

تشهد أروقة نادي الزمالك حالة من التوتر داخل مجلس الإدارة، بعد تصاعد الأزمة المتعلقة بعضو المجلس أحمد سليمان الذي أصبح بين موقفين متناقضين بين التزامه بموقف النادي من جهة وبين دعمه لصهره محمود بنتايج في الخفاء من جهة أخري في خطوة تضعه تحت ضغوط كبيرة داخل الإدارة وخارجها.

وأكدت مصادر مقربة من النادي أن أحمد سليمان يترقب الموقف الرسمي للزمالك في العلن، حرصًا على الحفاظ على صورته كعضو مجلس إدارة بينما يظهر في الخفاء دعمه لصهره محمود بنتايج، الذي أعلن موقفه ومطالبته بحقوقه المالية في تصعيد غير مباشر يهدد استقرار الإدارة.

عروض خارجية لبنتايج

وأكدت مصادر داخل النادي أن بنتايج بدأ دراسة عدة عروض خارجية تمهيدًا لاختيار الوجهة الأنسب له في المرحلة المقبلة من مسيرته الاحترافية، خاصة بعد فسخ التعاقد. 

المصادر أن اللاعب تلقى عروضًا جادة من أندية في الدوري السعودي والقطري تسعى جميعها للتعاقد معه والاعتماد على خبراته بداية من الفترة الحالية.

بنتايج أمام خيارات خارجية مغرية.. والزمالك يراقب الموقف

من جانبه، يدرس المغربي محمود بنتايج جميع العروض بعناية وسط ضغط إعلامي وجماهيري لمعرفة وجهته المقبلة. 

ويتوقع أن تشهد الأيام المقبلة تطورات جديدة وحاسمة في هذا الملف سواء على مستوى الإجراءات القانونية التي قد يتخذها الزمالك أو في قرار اللاعب النهائي بشأن العرض الأنسب له، في محاولة لاستكمال مسيرته الاحترافية بعيدًا عن أزمات النادي.

وتؤكد مصادر داخل القلعة البيضاء أن الإدارة ستظل متمسكة بحقوقها ولن تتراجع عن متابعة الموقف مع الجهات المختصة بينما يراقب اللاعب بترقب فرصه في السوق الخارجي في وقت يسعى فيه الزمالك لإظهار قوته القانونية وإلزام اللاعب باللوائح المعمول بها حتى لا تتكرر أي أزمات مشابهة مع لاعبين آخرين في المستقبل.

صهر سليمان يتمرد والزمالك يتمسك بحقوقه

في المقابل، يؤكد مسئولو الزمالك أن النادي لن يتنازل عن حقوقه وأن أي مطالبات مالية أو تصرفات خارجة عن اللوائح سيتم التعامل معها بحزم وفقًا للإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها. ويقول مصدر داخل الإدارة: “النادي لن يسمح لأي فرد بفرض شروطه على الإدارة وأي خطوات غير قانونية سيتم التصعيد بشأنها فورًا".

أزمة مزدوجة تضغط على أحمد سليمان

ووفقًا للمصادر، فإن أزمة أحمد سليمان تمثل تحديا مزدوجا من ناحية يحاول الحفاظ على دوره ومكانته داخل مجلس الإدارة ومن ناحية أخرى يجد نفسه مضطرا للتوفيق بين موقفه الشخصي تجاه بنتايك ومصلحة النادي وهو ما يضعه بين نارين وسط أجواء مشحونة إعلاميا وجماهيريا.

ويشير محللون إلى أن استمرار هذه الأزمة قد ينعكس سلبا على قرارات مجلس الإدارة في الفترة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالملفات المالية والفنية الهامة التي تحتاج إلى وحدة الصف والتضامن بين أعضاء المجلس وهو ما أصبح شبه مهدد في ظل هذه الخلافات الداخلية.

الجماهير ترقب التطورات

من ناحية أخرى، تتابع جماهير الزمالك عن كثب تطورات أزمة أحمد سليمان ومحمود بنتايك وسط توقعات بأن تكون هناك خطوات حاسمة في الأيام المقبلة لحسم الأمر سواء بالحل الودي أو بالإجراءات الرسمية، في محاولة للحفاظ على استقرار الإدارة وحماية مصالح النادي.

