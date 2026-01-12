قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مباحثات سياسية.. مصدر فلسطيني: وفد من حماس برئاسة خليل الحية يصل إلى القاهرة
ارتفاع جديد في أسعار الذهب.. هل وصل الجرام 7000 جنيه؟
تحذير جوي .. عاصفة ترابية تضرب المحافظات | وتدهور الرؤية على الطرق
بلومبرج : ترامب يستعد للإعلان عن مجلس السلام لإدارة خطة غزة
بدء تصويت النواب لاختيار رئيس المجلس
كسر الإزاز ونط من الشباك | احتراق أتوبيس نقل عام في العمرانية .. صور
التهاب رئوي وعملية بالعمود الفقري.. تفاصيل مرض شيرين ومنير وهاني شاكر
حماس تدعو السلطة للاستجابة للحظة التاريخية لترتيب الوضع الفلسطيني الداخلي
خاص .. بيراميدز يسعى لخطف صفقة الأهلي المنتظرة
محمود سامي الإمام يعلن ترشحه لرئاسة مجلس النواب 2026
12 لقبا في نصفي النهائي.. مصر تتفوق تاريخيا فمن يحسم بطاقة التأهل؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك تحت الضغط.. أزمات مالية وإعارات مؤجلة في كأس العاصمة

الزمالك
الزمالك
منتصر الرفاعي

تعيش أروقة نادي الزمالك ، حالة من الارتباك الشديد والتخبط الإداري، في ظل الأزمات المالية المتلاحقة التي ألقت بظلالها الثقيلة على كل ملفات كرة القدم داخل القلعة البيضاء لتصبح الأولوية الوحيدة في الوقت الراهن هي إنقاذ النادي من شبح المستحقات المتأخرة والقضايا الدولية قبل التفكير في أي تحركات فنية أو إدارية جديدة.

ملف عودة اللاعبين المعارين مؤجل لحين إشعار آخر

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن الإدارة لم تفتح حتى الآن ملف عودة أي لاعب من اللاعبين الذين تمت إعارتهم مع بداية الموسم الحالي رغم المعاناة الواضحة من النقص العددي في عدد من المراكز الأساسية داخل الفريق الأول مؤكدا أن هذا الملف تم تجميده بالكامل في المرحلة الحالية.

وأوضح المصدر أن الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي فرضت نفسها بقوة على المشهد وأجبرت الإدارة على إعادة ترتيب الأولويات حيث أصبح التركيز منصبًا بشكل كامل على حل أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين وأفراد الجهاز الفني في ظل حالة من الغضب داخل غرفة الملابس بسبب تأخر صرف المستحقات.

وأضاف المصدر أن ملف عودة اللاعبين المعارين لم يطرح من الأساس على طاولة قطاع كرة القدم، ولم تتم مناقشته داخل أروقة النادي في الوقت الحالي نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها الإدارة وعدم القدرة على اتخاذ أي قرارات قد تحمل خزينة النادي أعباء مالية إضافية.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك ترى أن أي خطوة فنية جديدة سواء بعودة لاعبين معارين أو إبرام تعاقدات جديدة، يجب أن تسبقها خطوة أكثر أهمية تتمثل في تسوية القضايا المالية العالقة وفك القيد حتى لا تتكرر أزمات سابقة عطلت الفريق وأثرت على استقراره.

وأكد المصدر أن الإدارة البيضاء وضعت خطة مرحلية تبدأ أولًا بحل القضايا المالية الدولية والمحلية، ثم التحرك بعد ذلك لفك القيد يليها التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الفني التي يعاني منها الفريق منذ بداية الموسم.

 أزمات مع أندية أوروبية تزيد الضغوط على الإدارة

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدة قضايا دولية مع مدربين ولاعبين سابقين أبرزهم البرتغالي جوميز وثلاثي مساعديه إلى جانب السويسري كريستيان جروس بالإضافة إلى اللاعب التونسي فرجاني ساسي فضلا عن نزاعات أخرى مع أندية خارجية مثل إستريلا دا أمادورا البرتغالي وشارلوا البلجيكي، وهو ما يضاعف من حجم الأزمة ويعقد من مهمة الإدارة الحالية.

يذكر أن نادي الزمالك تعرض إلى الخسارة من زد بنتيجة هدف دون رد في الظهور الأول لمعتمد جمال مع الفريق، أمس الأحد، في كأس عاصمة مصر. 

وتسببت الخسارة في تجميد رصيد الزمالك عند أربع نقاط فقط في بطولة كأس عاصمة مصر جمعها من فوز وحيد على حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل هدف وتعادل مثير مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق مقابل هزيمتين أمام الاتحاد السكندري وسموحة، ليبتعد الفريق مبكرًا عن دائرة المنافسة.

وباتت جماهير الزمالك تترقب ما ستسفر عنه تحركات الإدارة خلال الأيام المقبلة في ظل مطالبات واسعة بضرورة حسم الملفات العالقة سريعًا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل تفاقم الأوضاع خاصة مع اقتراب مراحل حاسمة في الموسم تحتاج إلى فريق مستقر فنيًا وإداريًا وماليًا.

نادي الزمالك الزمالك زد كأس عاصمة مص

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

بعد توليها رئاسة الجلسة الأولى لبرلمان 2026.. من هي عبلة الهواري؟

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

بسوهاج

تفاصيل مرعبة لإنهاء حياة الحاجة نفيسة على يد جارتها في سوهاج

أرشيفية

صورة تهز واشنطن.. خامنئي يواجه ترامب بتمثال محطم ويتوعده بمصير الطغاة

ترشيحاتنا

الطقس البارد

بعد تحذير الأرصاد.. أطعمة ومشروبات مناسبة للطقس البارد

برج الثور

برج الثور .. حظك اليوم الإثنين 12 يناير 2026: فرص عمل

نهاد أبو الفمصان

نهاد أبو القمصان تروي موقفا تعرض ابنها لحادث سير

بالصور

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟.. فوائد علمية قد تفاجئك

كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك
كيف تؤثر القهوة على صحتك؟ فوائد علمية قد تفاجئك

أسباب مرض شيرين عبد الوهاب

لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب
لن تتخيلها .. اسباب مرض شبرين عبد الوهاب

جولدن جلوب .. أهم الجوائز واللحظات في النسخة 83 للحفل العالمي | صور

جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب
جوائز جولدن جلوب

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة جريئة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

فيديو

ويل سميث وأحمد سعد

حقيقة أم ذكاء اصطناعي.. رقص ويل سميث على مكسرات أحمد سعد| فيديوجراف

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

المزيد