الزمالك تحت الضغط.. أزمات مالية وإعارات مؤجلة في كأس العاصمة

تعيش أروقة نادي الزمالك ، حالة من الارتباك الشديد والتخبط الإداري، في ظل الأزمات المالية المتلاحقة التي ألقت بظلالها الثقيلة على كل ملفات كرة القدم داخل القلعة البيضاء لتصبح الأولوية الوحيدة في الوقت الراهن هي إنقاذ النادي من شبح المستحقات المتأخرة والقضايا الدولية قبل التفكير في أي تحركات فنية أو إدارية جديدة.

ملف عودة اللاعبين المعارين مؤجل لحين إشعار آخر

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، أن الإدارة لم تفتح حتى الآن ملف عودة أي لاعب من اللاعبين الذين تمت إعارتهم مع بداية الموسم الحالي رغم المعاناة الواضحة من النقص العددي في عدد من المراكز الأساسية داخل الفريق الأول مؤكدا أن هذا الملف تم تجميده بالكامل في المرحلة الحالية.

وأوضح المصدر أن الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي فرضت نفسها بقوة على المشهد وأجبرت الإدارة على إعادة ترتيب الأولويات حيث أصبح التركيز منصبًا بشكل كامل على حل أزمة المستحقات المتأخرة للاعبين وأفراد الجهاز الفني في ظل حالة من الغضب داخل غرفة الملابس بسبب تأخر صرف المستحقات.

وأضاف المصدر أن ملف عودة اللاعبين المعارين لم يطرح من الأساس على طاولة قطاع كرة القدم، ولم تتم مناقشته داخل أروقة النادي في الوقت الحالي نظرا للظروف الصعبة التي تمر بها الإدارة وعدم القدرة على اتخاذ أي قرارات قد تحمل خزينة النادي أعباء مالية إضافية.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك ترى أن أي خطوة فنية جديدة سواء بعودة لاعبين معارين أو إبرام تعاقدات جديدة، يجب أن تسبقها خطوة أكثر أهمية تتمثل في تسوية القضايا المالية العالقة وفك القيد حتى لا تتكرر أزمات سابقة عطلت الفريق وأثرت على استقراره.

وأكد المصدر أن الإدارة البيضاء وضعت خطة مرحلية تبدأ أولًا بحل القضايا المالية الدولية والمحلية، ثم التحرك بعد ذلك لفك القيد يليها التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق خلال المرحلة المقبلة خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار الفني التي يعاني منها الفريق منذ بداية الموسم.

أزمات مع أندية أوروبية تزيد الضغوط على الإدارة

ويعاني الزمالك من إيقاف القيد بسبب عدة قضايا دولية مع مدربين ولاعبين سابقين أبرزهم البرتغالي جوميز وثلاثي مساعديه إلى جانب السويسري كريستيان جروس بالإضافة إلى اللاعب التونسي فرجاني ساسي فضلا عن نزاعات أخرى مع أندية خارجية مثل إستريلا دا أمادورا البرتغالي وشارلوا البلجيكي، وهو ما يضاعف من حجم الأزمة ويعقد من مهمة الإدارة الحالية.

يذكر أن نادي الزمالك تعرض إلى الخسارة من زد بنتيجة هدف دون رد في الظهور الأول لمعتمد جمال مع الفريق، أمس الأحد، في كأس عاصمة مصر.

وتسببت الخسارة في تجميد رصيد الزمالك عند أربع نقاط فقط في بطولة كأس عاصمة مصر جمعها من فوز وحيد على حرس الحدود بنتيجة هدفين مقابل هدف وتعادل مثير مع كهرباء الإسماعيلية بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق مقابل هزيمتين أمام الاتحاد السكندري وسموحة، ليبتعد الفريق مبكرًا عن دائرة المنافسة.

وباتت جماهير الزمالك تترقب ما ستسفر عنه تحركات الإدارة خلال الأيام المقبلة في ظل مطالبات واسعة بضرورة حسم الملفات العالقة سريعًا وإنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل تفاقم الأوضاع خاصة مع اقتراب مراحل حاسمة في الموسم تحتاج إلى فريق مستقر فنيًا وإداريًا وماليًا.