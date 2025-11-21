إصابة قوية لـ حمدي فتحي وفرجاني ساسي في مباراة الوكرة والغرافة .. صور

تعرض حمدي فتحي لاعب الوكرة وفرجاني ساسي لاعب الغرافة لإصابة قوية خلال مواجهتهما في دوري نجوم قطر.

واصطدم حمدي فتحي وفرجاني ساسي في رأس بعضهما البعض ما أدي إلى إصابتهما إصابة قوية في الرأس ونتج عنها نزيف دموي للاعبيين.

وعلى أثر ذلك غادر فرجاني ساسي اللقاء متأثرا بإصابته وحل بدلا منه عمرو سراج واستكمل حمدي فتحي لاعب الوكرة اللقاء.

تشكيل الوكرة

وأعلن الاسباني مورينو المدير الفني لفريق الوكرة تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الغرافة ضد الوكرة بملعب "ثاني بن جاسم" معقل نادي الغرافة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري القطري.

حمدي فتحي أساسيا

وجاء حمدي فتحي لاعب وسط المنتخب الوطني في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة والذي ضم كل من : سعود الخاطر، لوكاس مينديز، أيوب عسال، حمدي فتحي، رضوان بركان، نبيل عرفان، عاصم مادبو، لوكاس فيريسيمو، فهد وعد، أمين زحزوح، عيسى العيدوني

الغرافة ضد الوكرة في الدوري القطري

ويتصدر الغرافة جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 22 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراة والخسارة مثلها، في المقابل الوكرة يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 والخسارة في مباراتين.

ويسعى الغرافة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تأمين صدارة الدوري القطري، بينما يرغب الوكرة في حصد النقاط الثلاث لمواصلة البقاء في مراكز المقدمة والحفاظ على آماله في الحصول على لقب الدوري القطري.

ويخوض الغرافة المباراة ولديه عدد من الغيابات أبرزهم خوسيلو مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق الذي تعرض للإصابة، والكوري الجنوبي جانج هيون سو والذي حصل على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام قطر.