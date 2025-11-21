قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
باحث: الذكرى الـ 82 لاستقلال لبنان تحمل هذا العام دلالة خاصة
هدية فودافون لمصر.. مليون مشاهدة على يوتيوب للقاء مجدي يعقوب ومحمد صلاح
تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة
تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس
مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيات الحوثية في انفجار لغم أرضي
باحث لبناني: العمليات لن تتوقف ما لم تستعد الدولة زمام المبادرة السيادية على كامل أراضيها
انتخابات النواب المرحلة الثانية| محافظ الغربية يتفقد 20 لجنة انتخابية بالمدارس والمعاهد
تبدأ من 228 ألف جنيه.. أسعار حج الجمعيات الأهلية لموسم 1447هـ – 2026م
30 ديسمبر.. الحكم على 9 متهمين فى خلية شبكة العملة
الاتحاد العربي للإعلام الإلكتروني يعلن عن شراكة استراتيجية لتوظيف الذكاء الاصطناعي
رئيس جهاز العاشر يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب.. صور
إنذار مبكر.. حزب المؤتمر يطرح رؤية لحماية الطلاب بعد تكرار حوادث الاعتداء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

إصابة قوية لـ حمدي فتحي وفرجاني ساسي في مباراة الوكرة والغرافة .. صور

صورة من الإصابة
صورة من الإصابة
إسلام مقلد

تعرض حمدي فتحي لاعب الوكرة وفرجاني ساسي لاعب الغرافة لإصابة قوية خلال مواجهتهما في دوري نجوم قطر.

واصطدم حمدي فتحي وفرجاني ساسي في رأس بعضهما البعض ما أدي إلى إصابتهما إصابة قوية في الرأس ونتج عنها نزيف دموي للاعبيين.

وعلى أثر ذلك غادر فرجاني ساسي اللقاء متأثرا بإصابته وحل بدلا منه عمرو سراج واستكمل حمدي فتحي لاعب الوكرة اللقاء.

تشكيل الوكرة

وأعلن الاسباني مورينو المدير الفني لفريق الوكرة تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة الغرافة ضد الوكرة بملعب "ثاني بن جاسم" معقل نادي الغرافة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري القطري.

حمدي فتحي أساسيا

وجاء حمدي فتحي لاعب وسط المنتخب الوطني في التشكيل الأساسي لفريق الوكرة والذي ضم كل من : سعود الخاطر، لوكاس مينديز، أيوب عسال، حمدي فتحي، رضوان بركان، نبيل عرفان، عاصم مادبو، لوكاس فيريسيمو، فهد وعد، أمين زحزوح، عيسى العيدوني

الغرافة ضد الوكرة في الدوري القطري

ويتصدر الغرافة جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 22 نقطة من الفوز في 7 مباريات والتعادل في مباراة والخسارة مثلها، في المقابل الوكرة يحتل المركز الخامس برصيد 15 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 3 والخسارة في مباراتين.

ويسعى الغرافة لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل تأمين صدارة الدوري القطري، بينما يرغب الوكرة في حصد النقاط الثلاث لمواصلة البقاء في مراكز المقدمة والحفاظ على آماله في الحصول على لقب الدوري القطري.

ويخوض الغرافة المباراة ولديه عدد من الغيابات أبرزهم خوسيلو مهاجم ريال مدريد الإسباني السابق الذي تعرض للإصابة، والكوري الجنوبي جانج هيون سو والذي حصل على البطاقة الحمراء في المباراة الماضية أمام قطر.

حمدي فتحي فرجاني ساسي الغرافة الوكرة دوري نجوم قطر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

ارشيفية

في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: قصص القرآن خلاصة علم الله اللامتناهي ويجب تدبرها

خالدالجندي

خالد الجندي يوضح منهج فهم القصص القرآني ويؤكد ضرورة إحياء التدبر

مبادرة «يوم بلا شاشات.. معًا نتواصل»

رئيس مجلس الأسرة العربية للتنمية: التكنولوجيا ليست عدوًا.. والمشكلة في كيفية استخدامها

بالصور

أفضل الأطعمة التي تعالج مقاومة الأنسولين

مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين
مقاومة الأنسولين

أطعمة ممنوعة تمامًا قبل سن السنة.. احم طفلك منها

الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة
الأطعمة الممنوع تقديمها للطفل قبل عمر السنة

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد
عبد الله الرويشد

استهداف جديد من الطائرات الحربية الإسرائيلية لجنوب لبنان

استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان
استهداف الاحتلال لجنوب لبنان

فيديو

ايمان عبد اللطيف

تفاصيل سعر الذهب والدولار بعد تثبيت الفائدة

ايمان عبد اللطيف

تقلبات جوية.. تحذير هام من الأرصاد بسبب حالة الطقس

مريم الخشت

مريم الخشت: تعلقت بدوري فى فيلم "بنات الباشا" .. وردود فعل مسلسل "ورد وشيكولاتة" كانت مفاجأة |خاص

عبد الله الرويشد

بعد ظهوره المؤثر.. طبيعة مرض عبد الله الرويشد وتطورات حالته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد