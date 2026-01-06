قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أذكار صلاة الفجر الصحيحة.. رددها كما أوصى النبي
خطيب بنتها وراء خنقها.. كشف غموض مقــ.تل سيدة داخل شقتها بطنطا
رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله
أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا
ليس صانع ألعاب.. حازم إمام ينتقد توظيف تريزيجيه في مباراة بنين
عالم مليء بالفوضى.. الرئيس الصيني يدعو لاحترام القانون الدولي
محمد شبانة يكشف سر تصريحات محمد صلاح عن لاعبي منتخب مصر
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 6-1-2026 في البنوك المصرية
غرامة 1000 جنيه عقوبة عدم الإرشاد عن قائد السيارة في وقت معين
دعاء 17 شهر رجب يفرج الله همك.. ردده في وقت الفجر
مدير المركز العربي الأوروبي للدراسات: ما فعلته أمريكا في فنزويلا بلطجة دولية
حوادث

خطيب بنتها وراء خنقها.. كشف غموض مقــ.تل سيدة داخل شقتها بطنطا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية منذ قليل من كشف غموض واقعة العثور على جثة سيدة داخل شقتها عقب سرقة مشغولاتها الذهبية بمنطقة الاستاد بمدينة طنطا وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة 


وأفادت التحريات الأمنية بأن وراء ارتكاب الجريمة خطيب ابنة السيدة الضحية بقصد سرقة مشغولات ذهبية وخنقها.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول طنطا يفيد بورود بلاغ من سكان عمارة سكنية بالعثور علي جثة سيدة في العقد الخامس من عمرها متوفاة في ظروف غامضة واكتشاف سرقة محتويات مشغولاتها الذهبية من داخل شقتها بمنطقة الاستاد بدائرة القسم .

تحرك عاجل 


كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

ونظرا لخطورة الواقعة أوصي اللواء محمد عاصم مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد سامح نجيده رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا وقوات من الشرطة السرية والنظامية لفحص علاقات السيدة "م.ن"52 سنة بجيرانها واقاربها وفحص كاميرات مراقبه بمحيط موقع العمارة السكنية بذات المنطقة المذكورة.

وأفاد شهود عيان من سكان منطقة الاستاد أن انبعاث رائحه كريهه كان وراء انكشاف الجريمة وإبلاغ أهليه المتوفاة وجيرانها بمقتلها في ظروف غامضة.


وبتقنين الإجراءات الأمنية تحدد هوية الجاني شاب في نهاية العقد الثالث من عمره ويعد خطيب ابنه السيدة الضحية بقصد سرقتها وضبط وتم اقتياده إلي ديوان القسم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

