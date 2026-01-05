محافظ الغربية في جولة بمحلة مرحوم: صحة جيدة ومياه آمنة ومواصلات تليق بالمواطن

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة ميدانية مفاجئة بقرية محلة مرحوم التابعة لمركز طنطا، ضمن جولاته المستمرة بقرى ومراكز المحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على أرض الواقع، ومتابعة المشروعات الخدمية الحيوية التي تمس حياة الأهالي بشكل مباشر، وذلك في إطار حرص المحافظة على التواجد الميداني الدائم والتواصل المباشر مع المواطنين داخل الشوارع والميادين والقرى.

توجيهات محافظ الغربية

واستهل المحافظ جولته بتفقد مستشفى محلة مرحوم التخصصي، والذي يُعد أحد الصروح الطبية المهمة بنطاق مركز طنطا، حيث يقع المستشفى على مساحة إجمالية تبلغ 7700 متر مربع، ويتكون من ثلاثة طوابق مجهزة بأحدث الإمكانات الطبية، ويضم 63 سريرًا للإقامة الداخلية، و14 سريرًا للاستقبال والطوارئ، و21 حضّانة للأطفال المبتسرين، و6 أسرة رعاية مركزة، إلى جانب 3 غرف عمليات مجهزة على أعلى مستوى، فضلًا عن 13 عيادة خارجية تخدم مختلف التخصصات الطبية.

وتفقد اللواء أشرف الجندي الأقسام المختلفة بالمستشفى، من أقسام النساء والتوليد والطوارئ، ووحدات الأشعة والخدمات المعملية، وصالات الغسيل الكلوي، والصيدلية المركزية، وسكن الأطباء، واستمع إلى شرح تفصيلي حول منظومة العمل داخل المستشفى، مشيدًا بحجم وكفاءة الأطقم الطبية والتمريضية، مؤكدًا أن هذه الكوادر تمثل العمود الفقري لتقديم خدمة صحية محترمة تليق بالمواطن.

دعم الأسر والعائلات

وحرص محافظ الغربية على التفاعل المباشر مع المواطنين المترددين على المستشفى، واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة الطبية المقدمة، حيث عبّر الأهالي عن رضاهم عن الخدمات الصحية داخل المستشفى، مؤكدين أن المستشفى يخدم قرى مجاورة عديدة، ويخفف عنهم عناء الانتقال إلى مستشفيات بعيدة، وهو ما أكده المحافظ مشيرًا إلى أن مستشفى محلة مرحوم يخدم أكثر من 120 ألف مواطن من أبناء القرية والقرى المحيطة، ويُعد عنصرًا أساسيًا في منظومة الرعاية الصحية بمركز طنطا.

ردع مخالفين

وأكد اللواء أشرف الجندي أن دعم وتطوير المستشفيات والوحدات الصحية بالقرى يأتي على رأس أولويات الدولة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير خدمة صحية آمنة ومتطورة لكل مواطن، مشددًا على أن صحة المواطن خط أحمر، ولن يُسمح بأي تقصير في تقديم الخدمة.

تحسين خدمات المواطنين

واستكمل محافظ الغربية جولته بتفقد محطة مياه الشرب الرئيسية بقرية محلة مرحوم، حيث تابع سير العمل داخل المحطة، واطلع على معدلات الضخ والتوزيع، ووجّه بضرورة الالتزام الكامل بمعايير التشغيل والصيانة، لضمان وصول مياه شرب نقية وآمنة للأهالي، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين فرق التشغيل والجهات المعنية للحفاظ على استقرار الخدمة دون انقطاع.

وخلال تواجده داخل شوارع القرية، توقف اللواء أشرف الجندي لمتابعة حركة المواصلات الداخلية، وناقش عددًا من المواطنين والسائقين حول خطوط السير وانتظام حركة النقل، ووجّه بسرعة التعامل مع أي ملاحظات أو شكاوى ترد من الأهالي، بما يضمن توفير وسيلة انتقال آمنة ومنتظمة تخدم أبناء القرية والقرى المجاورة، وتُخفف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأكد محافظ الغربية أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة بجميع قرى ومراكز المحافظة، مشددًا على أن العمل داخل المحافظة يعتمد على المتابعة المباشرة من الشارع، والاستماع للمواطن، والتدخل السريع لحل المشكلات، تنفيذًا لرؤية شاملة تستهدف تحسين جودة الحياة في كل قرية ونجع، ووضع المواطن في صدارة الاهتمام باعتباره الهدف الأول لكل جهود التنمية.