محافظ الغربية يتفقد كفر الزيات استعدادا لعيد الميلاد المجيد ويشيد بثمار التطوير على أرض الواقع بمحور النعناعية

أجرى اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، جولة تفقدية موسعة بمدينة كفر الزيات، شملت متابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها، وذلك في إطار حرص المحافظة على متابعة المشروعات على أرض الواقع وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بحضور المهندس أشرف هواش، مدير مديرية الإسكان بالمحافظة والمشرف العام على المشروعات.

توجيهات محافظ الغربية

وشملت الجولة المرحلة الثانية من تطوير كورنيش كفر الزيات، ومشروع محور النعناعية، حيث اطلع المحافظ على نسب الإنجاز والتفاصيل الفنية للمشروعات، مشيدًا بالمستوى المتقدم للتنفيذ وما تحققه هذه المشروعات من تحسين ملموس لحياة المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين

وتفقد المحافظ أعمال التخطيط بمحور النعناعية عقب الانتهاء من أعمال الرصف في المشروع الحيوي الذي يمثل نقلة مرورية كبيرة للمدينة، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 95%. وأكد أن المشروع سيساهم في تخفيف الضغط عن شوارع وسط المدينة، ويوفر مسارًا آمنًا للسيارات، إلى جانب أعمال تغطية مصرف جناج بطول 230 متر، وإنشاء أرصفة جانبية بطول 280 متر، وتدعيم الطريق بالدبش المائل بطول 290 متر، وتركيب شبكة إنارة حديثة تضم 50 عمودًا، لتوفير بيئة مرورية آمنة وسلسة.

وفي كورنيش كفر الزيات، تابع المحافظ المرحلة الثانية من أعمال التطوير بطول 550 متر وعرض 15 متر وبتكلفة 19 مليون جنيه، والتي بلغت نسبة تنفيذها 65%، وتشمل إنشاء سور وتدبيش جسر النيل، رصف الطريق، تركيب بلدورات وإنترلوك، مقاعد وبرجولات، إعادة تخطيط المساحات الخضراء، زراعة أشجار ونباتات ملائمة، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة، ليصبح متنفسًا حضريًا وترفيهيًا يليق بأهالي المدينة.

كما تفقد المحافظ أعمال النظافة والتجميل بمحيط الكنائس استعدادًا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، مشددًا على أن هذه الجهود تأتي لضمان بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين، مؤكدًا أن الهدف من كل هذه المشروعات هو أن يشعر المواطن بثمار التطوير على أرض الواقع، سواء من خلال انسيابية الحركة المرورية أو بيئة حضرية متطورة.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن المحافظة مستمرة في متابعة جميع المشروعات التنموية على أرض الواقع، لضمان تحقيق أفضل النتائج التي تخدم حياة المواطنين وتساهم في تعزيز جودة الحياة بالمدينة.