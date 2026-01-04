استجابة لشكاوى المواطنين.. ضبط 8 مخالفات في حملة رقابية على مخابز ثاني طنطا

في استجابة فورية لشكاوى المواطنين الواردة بشأن عدد من مخابز الخبز المدعم، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف الحملات الرقابية وضمان جودة الخبز المقدم للمواطنين، نفذت الجهات الرقابية المختصة اليوم الأحد الموافق 4 يناير 2026 حملة تفتيشية موسعة استهدفت عددًا من المخابز بنطاق حي ثان طنطا، شملت مناطق وقحافة وشارع الرفاعي وشارع المأذون وشارع اللواء ماهر.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت أعمال التفتيش في الجانب التمويني عن ضبط مخبز بشارع الإمام مسلم ينتج خبزًا ناقص الوزن بمقدار 19 جرامًا، وضبط مخبز آخر بشارع اللواء ماهر ينتج خبزًا ناقص الوزن بمقدار 18 جرامًا، كما تم رصد مخالفة بمخبز بمنطقة داير الناحية لإنتاجه خبزًا ناقص الوزن بمقدار 10 جرامات، بالإضافة إلى ضبط مخبز بشارع المأذون لإنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات القانونية المعتمدة.

وفي إطار سلامة الغذاء، قامت اللجان المختصة بتحرير 4 محاضر لنقص اشتراطات سلامة الغذاء داخل عدد من المخابز، ليصل إجمالي ما أسفرت عنه الحملة إلى 8 مخالفات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها على الفور.

وأكد محافظ الغربية أن الحملات الرقابية تأتي استجابة مباشرة لشكاوى المواطنين، مشددًا على استمرار الحملات اليومية والمفاجئة بجميع أحياء طنطا والمراكز والقرى، وعدم التهاون مع أي مخالفة تمس جودة الخبز المدعم أو صحة المواطنين، في إطار حرص المحافظة على تحقيق الانضباط الكامل داخل المنظومة التموينية وكسب رضا المواطن.