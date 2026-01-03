النائب العام يجري زيارة إلى نيابة استئناف طنطا ويوقع بروتوكول تعاون مع الجامعة

وقع النائب العام المستشار محمد شوقي، ورئيس جامعة طنطا الدكتور محمد حسين، بروتوكول تعاون بين النيابة العامة والجامعة، في إطار دعم أوجه التعاون المؤسسي بين جهات العدالة والمؤسسات الأكاديمية، وتعزيز التكامل في مجالات التدريب والبحث العلمي وبناء القدرات.

جاء ذلك، اليوم السبت، خلال زيارة النائب العام إلى نيابة استئناف طنطا، بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والمستشار ماجد جبران رئيس محكمة استئناف طنطا وعضو مجلس القضاء الأعلى.

وعقب التوقيع، استقبل النائب العام، أسر المتوفين من أعضاء وموظفي النيابة العامة بمحافظة الغربية، مؤكدًا حرص النيابة العامة على دعم أبنائها، والوفاء بحقوقهم، وترسيخ قيم التضامن والرعاية الإنسانية.

واختتمت الزيارة بلقاء موسع مع أعضاء نيابة استئناف طنطا وموظفي النيابة، حيث استمع خلاله النائب العام إلى آرائهم ومقترحاتهم.

وأكد في هذا السياق، أهمية تهيئة بيئة العمل، وتطوير الأداء، والارتقاء بمنظومة العدالة، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.