جومانا مراد تبدأ تصوير مسلسلها الجديد مع المخرج سعد هنداوي
الرئيس السيسي يوفد مندوبًا لطائفة الأقباط الإنجيلية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن: صلاح أفضل لاعب فى العالم ويمتلك عقلية مختلفة.. فيديو
رقابة صارمة.. وزير الزراعة: سنضرب بيد من حديد على المتلاعبين بالأسمدة
أهلاوي أم زملكاوي.. آسر ياسين يكشف انتماءه الكروي
البابا تواضروس يستقبل رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى والنائب العام للتهنئة بعيد الميلاد المجيد
حسام حسن يكشف تفاصيل إصابة مصطفى محمد قبل لقاء بنين.. فيديو
خريطة الأمان وقت الأمطار.. الأرصاد تكشف عن مناطق تنجو من الطقس السىء
من التعارف إلى الاحتيال.. كيف يخطط مجرمو الإنترنت لسرقة الضحية خلال 7 أيام ؟
رئيس «كهرباء القناة»: وفرنا 6 ملايين جنيه سنويًا بفضل مركز الطباعة واسترد تكلفته في 14 شهراً ونستهدف خفض نسبة الفقد لـ5.1%
السيطرة على تسرب غاز بخط مواد بترولية في أسيوط
أسعار الدولار اليوم الأحد في ختام التعاملات
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظات

مع بداية العام الجديد.. محافظ الغربية يرسم الابتسامة على وجوه أطفال معهد أورام طنطا ويضع المرضى وأسرهم في قلب الاهتمام

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بزيارة إنسانية إلى معهد أورام طنطا، حيث حرص على إدخال البهجة والسرور إلى قلوب الأطفال المرضى، وشاركهم فرحتهم بتوزيع الهدايا، في لفتة إنسانية تعكس اهتمام الدولة الحقيقي بالإنسان قبل أي شيء، وتؤكد أن دعم المرضى ورعايتهم النفسية لا يقل أهمية عن تقديم الخدمة الطبية، وذلك في إطار حرص محافظة الغربية على دعم الفئات الأولى بالرعاية، مع بداية عام جديد يحمل الأمل والتفاؤل.

توجيهات محافظ الغربية 

وخلال الزيارة، حرص محافظ الغربية على قضاء وقت مع الأطفال داخل الأقسام المختلفة، وتبادل معهم الحديث والابتسامات، وقدم لهم الهدايا والألعاب، وسط أجواء مفعمة بالحب والفرحة ارتسمت بوضوح على وجوه الأطفال، وامتدت إلى أسرهم الذين أعربوا عن تقديرهم لهذه اللفتة التي خففت عنهم آلام الرحلة العلاجية وأدخلت السعادة إلى قلوب أبنائهم في بداية عام جديد.

وأكد اللواء أشرف الجندي أن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من إيمانه العميق بأن الدعم النفسي والمعنوي يمثل جزءًا أساسيًا من رحلة العلاج، مشددًا على أن الدولة المصرية، بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا بالغًا بمرضى الأورام، وتعمل على توفير بيئة علاجية متكاملة تحفظ كرامة المريض وتراعي الجوانب الإنسانية له ولأسرته. وقال المحافظ: “أطفالنا أبطال حقيقيون، يمتلكون إرادة قوية تستحق كل الدعم، وواجبنا أن نكون بجانبهم دائمًا، نشاركهم الفرح ونساندهم في لحظات الألم، ونسعى لتوفير كل ما يخفف عنهم وعن أسرهم.”

تحرك تنفيذي عاجل 

وخلال جولته، استمع محافظ الغربية إلى عدد من مطالب وشكاوى أسر الأطفال، واطمأن على مستوى الخدمات الطبية المقدمة، ووجه بسرعة دراسة أي معوقات تواجه المرضى أو ذويهم والعمل على تذليلها فورًا بالتنسيق مع إدارة المعهد والجهات المعنية، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم المنظومة الصحية وتقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى، خاصة الأطفال.

وفي ختام الزيارة، دعا اللواء أشرف الجندي الله عز وجل أن يمنّ على الأطفال بالشفاء العاجل، وأن يجعل العام الجديد عامًا مليئًا بالصحة والأمل لهم ولأسرهم، مؤكدًا استمرار زياراته الميدانية للمستشفيات والمنشآت الصحية، ومتابعة أوضاع المرضى عن قرب، تنفيذًا لتوجه الدولة بوضع الإنسان في صدارة الأولويات، وترسيخ قيم الرحمة والتكافل داخل المجتمع.

اخبار محافظة الغربية

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

