محافظات

محافظ الغربية يؤجل أعمال ربط خط مياه شارع الجلاء احتراما لقدسية عيد الميلاد

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

قرر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية إرجاء تنفيذ أعمال ربط وتجديد خط مياه الشرب بشارع الجلاء بحي أول المحلة الكبرى، وذلك تزامنًا مع احتفالات الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد، في خطوة تعكس احترام الدولة لقدسية الأعياد ومراعاتها لمشاعر المواطنين وحرصها الدائم على راحتهم.

توجيهات محافظ الغربية 

وأكد محافظ الغربية أن القرار يأتي تجسيدًا لمعنى الوحدة الوطنية الحقيقية، وحرص المحافظة على أن تكون قراراتها نابضة بالبعد الإنساني والاجتماعي قبل أي اعتبار آخر، مشددًا على أن الأعياد الدينية تمثل قيمة وطنية جامعة لكل المصريين، وأن مراعاة هذه المناسبات واجب وطني يعكس تلاحم أبناء الشعب الواحد.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن أعمال الإحلال والتجديد، التي تتضمن ربط خط مياه بقطر 250 مم بشارع الجلاء ونقل توصيلات المشتركين عليه، تمهيدًا لاستكمال تجديد الخط الرئيسي بقطر 630 مم، سيتم تنفيذها يوم الأحد الموافق 11 / 1 / 2026، اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا، ولمدة ست ساعات فقط، بما يضمن سرعة الإنجاز وتقليل أي تأثيرات محتملة على المواطنين.

تحسين خدمات المواطنين 

وأشار المحافظ إلى أن المحافظة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لتخفيف آثار الأعمال خلال فترة التنفيذ، من خلال توفير سيارات مياه شرب نقية بالمجان للمناطق المتأثرة، خاصة شارع الجلاء من دوران محب وحتى منطقة أبو دراع، مع احتمالية ضعف المياه ببعض مناطق حي أول المحلة الكبرى، مؤكدًا التعامل الفوري مع أي شكاوى لحين عودة الخدمة إلى طبيعتها فور الانتهاء من الأعمال وبدء ضخ المياه بشكل منتظم.

رفع كفاءة الخدمات 

واختتم محافظ الغربية تصريحاته بالتأكيد أن تطوير البنية التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب يسير جنبًا إلى جنب مع احترام القيم الإنسانية والوطنية، مشددًا على أن محافظة الغربية ستظل تضع المواطن في قلب أولوياتها، وتعمل بروح الأسرة الواحدة التي تجمع ولا تفرق، وتحفظ للجميع حقهم في الراحة والاحترام.

